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廈門整個社區都跑出去　陸通報台7.3地震：福建震感強

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸網友反映震感強烈，在中國地震台網微博留言。取自中國地震台網微博
大陸網友反映震感強烈，在中國地震台網微博留言。取自中國地震台網微博

台灣3日早晨發生強震，除我中央氣象署通報為芮氏規模7.2外，大陸官方的「中國地震台網」也發布訊息，從陸媒推播快訊來看，時間甚至早於我方。據中國地震台網稱，正式測定，4月3日7時58分，在台灣花蓮縣海域發生規模7.3地震，震源深度12千米，地震造成台灣全島震感強烈，福建、廣東等地震感非常明顯。

據中國地震台網微博，中國地震台網先於早上8時01分發布，經自動測定，4月3日07時58分在台灣附近（北緯23.86度，東經121.62度）發生7.4級左右地震，「最終結果以正式速報為準」。而後，大陸官媒央視等陸續推播快訊。

接著，在早上8時15分許，中國地震台網再次發布稱，「正式測定」，4月3日7時58分，在台灣花蓮縣海域北緯23.81度，東經121.74度）發生規模7.3地震，震源深度12千米。

中國地震台網稱，地震造成台灣全島震感強烈，福建、廣東等地震感非常明顯，浙江、江蘇、上海等地也有震感。

在中國地震台網微博下，也湧現大量留言，有大陸網友表示，廈門整個社區都跑出去了，以及泉州震感強烈，睡夢中被搖醒，和福州搖暈了、「廈門巨強烈」等。

廈門日報報導，地震來臨時，廈門多校第一時間組織學生有序撤離到操場安全地帶。

另一方面，大陸自然資源部還發布海嘯Ⅰ級警報（紅色）。大陸自然資源部海嘯預警中心稱，根據初步地震參數判斷，地震可能會在震源周圍引發局部海嘯。

中國地震台網後續通報內容還包括，震央5公里範圍內平均海拔約-3560公尺。 震央距壽豐鄉22公里、距吉安鄉24公里、距花蓮市26公里、鳳林鎮29公里、新城鄉30公里，距花蓮縣24公里，距台北市138公里；另，震央200公里內近5年來發生4級以上地震共256次，最大地震是這次地震。

地震後，廈門當地學校組織學生疏散到空曠處。廈門日報
地震後，廈門當地學校組織學生疏散到空曠處。廈門日報
中國地震台網測定震央地點。取自央視新聞
中國地震台網測定震央地點。取自央視新聞

地震 廈門 花蓮

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