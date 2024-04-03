中東中西亞客運恢復 南航航班達疫前150%

中國航司正加速國際客運航班恢復。其中中國南方航空在中東及中西亞區域投入航班量已達疫情前的150%。

中新社報導，4月1日，CZ6081航班搭載166名旅客從北京大興國際機場起飛，標誌著南航北京大興-澳門航線順利首航。南航方面表示，新航線的開通，不僅豐富了旅客來往於澳門與京津冀地區的出行選擇，還讓澳門與內地東北、西北地區，以及國際方面的中西亞、日韓、歐美地區實現中轉互通，助力澳門經濟社會發展實現新突破。

南航持續推進北京核心樞紐建設。中國南方航空營銷委華北營銷中心副總經理陳凌透露，截至目前，南航已開通北京大興至倫敦、阿姆斯特丹等13條國際及地區直達航線，還將陸續開通北京大興至德黑蘭、利雅得等航線。