莆田拚自主品牌 擦亮中國鞋都

福建莆田鞋業工藝精湛、品質優良，產業規模居中國前列。2023年，莆田鞋業規模產值達1200多億元人民幣，鞋年產量16億雙，占福建省1/3、占中國近1/10。同年，莆田市被中國輕工業聯合會、中國皮革協會授予「中國鞋都」稱號。轄內相關企業紛紛轉型升級、科技創新，打響自主品牌，將中國鞋都名號擦得更亮。

中新社報導，位於福建莆田的各鞋企的智能工廠智能製造車間裡，面材織造、輔料配裝、整燙裁斷、個性外觀等各條生產線都在有條不紊地工作著。

加速傳統產業向智能化轉型是莆田鞋業發展的方向之一。站在腳部測試儀上，經過15秒等待後，足長、足寬、足背長、足弓高等多個緯度的54項3D腳型數據及健康數據清晰明了地顯示在儀器界面上，這是在雙馳實業股份有限公司鞋類定製智能工廠內的一幕。

雙馳實業股份有限公司創新項目總經理古瑋明表示，該公司正積極迭代研發手持式採集分析儀、移動式量測服務車、AI鞋面圖案定製商城等系統設備，並且重點針對7至15歲學生群體、50至80歲中老年群體以及商務公務人群提供產品服務，力爭在定製化業務賽道上打造全新定製品牌。

隨著科技的持續創新，莆田市鞋業企業正從之前勞動密集型生產，邁入如今消費端、平台端與生產端的大規模高效協同。

福建坤英奇新材料科技有限公司實施數字化改造，通過設備聯網、數據採集和實時監測等手段，實現生產過程的精準控制和優化；莆田市力奴鞋業有限公司落地全行業首條鞋業智能成型生產線，單線人工需求減少一半；福建賽隆科技公司綠色纖維產業園與紡織領域的院士團隊合作，研發世界最先進的製造工藝，是全球唯一一家集高端化學法和高端物理法的再生纖維生產企業。

福建省工業和信息化廳等八部門聯合印發「關於支持莆田鞋業高質量發展若干措施的通知」，出台5個方面12條舉措，提升莆田鞋業柔性化生產、個性化定製、功能性產品開發等技術水平，聚焦品牌化、數字化、綠色化、專業化、功能化強核提質，做強莆田鞋業區域品牌，力爭到2028年，莆田鞋業產業規模突破1500億元。

福建省莆田市工業和信息化局副局長、市鞋服產業鏈綜合協調組組長陳俊傑表示，後續莆田將深化「1+N」區域品牌發展模式，堅持創新驅動和數智賦能「兩翼齊飛」。