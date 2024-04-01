快訊

馬英九深圳第一晚 觀看無人機表演後與台青交流

高雄騎士彎道自摔跌進水溝 所幸剛好「躺機車上」未溺斃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸3月造車新勢力銷量出爐 華為問界交付3.17萬輛拿下冠軍

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為問界汽車再度拿下3月銷量冠軍。圖為問界M9。（新華社）
華為問界汽車再度拿下3月銷量冠軍。圖為問界M9。（新華社）

華為問界、理想等造車新勢力先後公佈3月交車資訊。華為AITO問界交付量重回3萬輛以上，以3.17萬輛穩居榜首，理想汽車以2.9萬輛名列第二。

值得注意的是，統計的7家車企3月銷量均比2月上升，其中，5家銷量超過1萬輛，回暖趨勢明顯。

就整個第1季來看，華為問界以穩定的熱度奪下銷冠的位置，且問界和理想兩家與其他品牌的銷量拉開了巨大差距。

鴻蒙智行宣佈旗下AITO全系交付新車3.17萬輛。問界新M7單月交付新車2.46萬輛，上市累計交付量超過12萬輛；問界M9交付新車6243輛。

理想汽車依舊是第二名。3月，理想汽車交付新車近2.9萬輛，年增長39.2%；第1季度共計交付8.04萬輛，年增52.9%。截至2024年3月31日，理想汽車累計交付71.38萬輛，成為首家達成累計交付70萬輛里程碑的中國新勢力車企。

零跑汽車3月交付1.46萬輛，月增121.86%，年增136%；第1季累計交付達3.34萬台。

極氪在3月交付1.3萬輛，年增長95%，月增長73%。1-3月，極氪共交付3.3萬輛，年增117%。截至目前，極氪累計交付近23萬輛。

3月，蔚來交付新車1.19萬輛，年增14.3%，月增長45.9%。2024年第1季，蔚來共交付新車3.01萬輛。截至目前，蔚來已累計交付新車47.96萬輛。

雖然整體市場回暖，小鵬汽車和哪吒汽車的交付量均沒有超過1萬輛。

乘聯會日前發文分析稱，今年3月，全國乘用車市場零售緩慢恢復，但車市增長仍面臨較大的壓力。春節後是新品推出的重要時間點，很多廠商的新車大量推出，產品同質化越來越嚴重，純電車型尤為突出，車企競爭逐漸向上下游延伸。

展望後市，乘聯會認為，雖然部分車企連續降價帶來短期的嚴重觀望現象，但終歸降價週期逐步完成，因此新能源車市場消費信心在逐步恢復。在國家促消費政策推動下，很多省市推出了相應促消費政策，車展等線下活動的全面恢復也將加速聚攏人氣。由於近期的碳酸鋰等價格處於低位，有利於廠商推出更具性價比的新款新能源車型，車市關注度也將持續升溫。

理想汽車 華為 車展

延伸閱讀

小米汽車熱賣交付需等半年 中國車企降價搶市場

高雄輕軌3月日均運量3萬餘人次 較去年同期成長75%

納智捷電動車n7有望奪3月銷售冠軍

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

相關新聞

小米汽車SU7創始版再次開售 2分鐘就秒空

小米汽車SU7創始版1日中午再次開售，2分鐘就秒空。此前，小米汽車官方表示，小米SU7 創始版定購過程中，小米識別、攔截...

大陸金價再創新高 黃金股ETF漲停

市場的「淘金熱」再度推高大陸黃金股ETF行情，由於全球現貨黃金價格1日一度突破2265美元/盎司，刷新歷史新高，帶動大陸...

聯想CEO楊元慶預告：聯想AI PC將於18日在陸率先面世

聯想集團董事長兼CEO楊元慶1日在2024/25財年誓師大會上宣布，公司未來十年的新使命是要引領人工智慧變革，並預告18...

小米汽車熱賣交付需等半年 中國車企降價搶市場

小米汽車SU7上市即大賣，部分訂單交車時間已排到半年後。另小米汽車的標準版僅人民幣21.59萬元，比蔚來、小鵬及理想汽車...

大陸3月造車新勢力銷量出爐 華為問界交付3.17萬輛拿下冠軍

華為問界、理想等造車新勢力先後公佈3月交車資訊。華為AITO問界交付量重回3萬輛以上，以3.17萬輛穩居榜首，理想汽車以...

陸135屆廣交會4月中旬開幕 目前境外商註冊超9.3萬人

被視為大陸外貿「晴雨表」的第135屆中國進出口商品交易會（俗稱廣交會）將於4月15日至5月5日在廣州舉辦。中國對外貿易中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。