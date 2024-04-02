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電車爭端 李強會法外長 盼歐遵循市場規則

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
大陸國務院總理李強（右）會見法國外長塞儒內。取自央視
大陸國務院總理李強（右）會見法國外長塞儒內。取自央視

法國外長塞儒內出訪北京，除大陸外長王毅外，大陸國務院總理李強昨也會見塞儒內。在近期中歐經貿因電動車補貼等議題波折之際，李強強調，希望法方積極推動歐方遵循經濟規律和市場規則，透過協商妥善解決雙方關切。

據央視報導，李強會見塞儒內時稱，中方願和法方一道落實好兩國元首重要共識，深化傳統領域和綠色能源、先進製造等領域務實合作，更好實現互利共贏，以中法關係的穩定性促進兩國更好發展，也為世界發展注入確定性，希望法方積極推動歐方遵循經濟規律和市場規則。

據中方發布，塞儒內表示，法方堅持獨立自主，反對陣營對抗、脫鉤斷鏈，堅定奉行「一個中國政策」，願和中方深化各領域交流合作，推動法中全面戰略夥伴關係進一步發展。

王毅昨會見塞儒內時稱，希望法方重視解決中方正當合理關切，為華人企業提供公正、不歧視的營商環境；透過減少對華合作「去風險」，不符合歐洲利益。「去風險」不能針對特定國家，不能違反世貿規則，不應為商界帶來負面預期。

據法新社等外電報導，塞儒內會後指出，希望北京就烏克蘭戰爭問題，向俄羅斯發出明確訊息；如果不與烏克蘭人進行談判，就不會有持久和平；如果沒有依據國際法定下和平協議，歐洲人就沒有安全。並稱中法要取得「經濟再平衡」以確保雙邊貿易是健康可持續。

北京 李強

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