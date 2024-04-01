小米汽車SU7創始版再次開售 2分鐘就秒空

小米汽車SU7創始版1日中午再次開售，2分鐘就秒空。此前，小米汽車官方表示，小米SU7 創始版定購過程中，小米識別、攔截了部分異常訂單、黃牛訂單，因此1日中午12點開啟第二輪驚喜追加開售。小米汽車表示，小米SU7 創始版不會再開啟新輪次的定購了。

新浪財經報導，據小米汽車公布的資料，SU7上市24小時，小米SU7大定8萬8,898台。不過，小米汽車的「大定」訂單，如果消費者沒有進行鎖車操作，可在7天內退款。超過7天則自動鎖單，不可退款。據小米汽車透露，截至3月29日中午12點，小米客服體系接到關於退單及改配需求總計469例。

小米SU7的入場，也再次將新能源汽車市場熱情點燃。小米集團董事長雷軍發布微博稱，聽說這個周末各家新能源車銷量都漲了，太好了！新能源汽車企業就應該團結，共同推動行業進步！

不過，1日一早，華為問界新M7便傳來降價消息。鴻蒙智行App顯示，問界新M7入門版車型——M7 Plus大五座後驅版售價從人民幣24.98萬元起下調2萬元至22.98萬元。問界新M7 Max五座後驅智駕版從原價28.98萬元調整為27.98萬元，科技舒享包依舊贈送。

不過，降價2萬元的生效條件是限時優惠，需要在4月30日前支付定金才可享受。問界新M7儘管車型是SUV與新入市的轎跑車小米SU7不一樣，但是起售價格已經直逼小米SU7標準版售價21.59萬元。

在問界之前，與小米SU7定位類似的極氪汽車001中期改款，在總成本上漲基礎上入門款車型起售價依然降價人民幣3.1萬元至26.9萬元。4月1日，極氪汽車官宣，極氪007後驅增強版正式上市，售價20.99萬元起。

蔚來汽車1日宣布，為回應「消費品以舊換新行動」，蔚來推出最高10億元油車置換補貼，適用於蔚來2024款車型。4月1日起，油車用戶置換蔚來新車，將獲得額外1萬元的選裝基金補貼；綜合其他禮遇後，總計可獲得最高1.5萬元的選裝基金、價值6,498元的NIO Phone抵用券一張、價值約3,600元的換電券（36張）以及價值4,560元的全域領航輔助（NOP+）一年使用權。

小鵬汽車1日也宣布，2024款小鵬G9購車立享智駕補貼，現車限時減免至高2萬元，24.39萬元起。

特斯拉中國1日宣布，原價人民幣1.2萬元的星空灰車漆，Model 3/Y改成免費選配。