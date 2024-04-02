氫燃料電池汽車 海南自貿港示範運營

海馬氫燃料電池示範運營啟動儀式3月30日在海口舉行，首批25台氫燃料電池汽車投入市場運營。這標誌著海南自貿港零碳排放汽車生態體示範項目基本建成。

中新社報導，海南海馬汽車有限公司總經理盧國綱介紹，本次示範運營投放的車型是海馬汽車與豐田汽車合作打造的首款氫燃料電池汽車，搭載豐田電堆系統和70兆帕高壓儲氫罐，一次加滿氫氣用時3分鐘至5分鐘，續航里程可達800公里，百公里氫耗低至0.87千克。

豐田智能電動汽車研發中心（中國）執行副總經理真鍋晃太說，此次示範營運的氫燃料電池乘用車不僅可以應對高溫地區環境，亦可行駛在零下30攝氏度的高寒地區，希望此次以海南島作為起點，為中國的氫能產業發展和碳中和提供示範經驗。

氫能是一種來源豐富、綠色低碳、應用廣泛的二次能源，是海南建設國家生態文明試驗區，打造清潔能源島的重要載體。海南省發展和改革委員會等部門明確氫能將逐步在該省的交通、航天、化工、能源等領域應用推廣。除乘用車外，海南正在鼓勵企業開展重型貨車、冷鏈物流運輸汽車、公共交通巴士等類型氫燃料電池汽車的示範應用。

盧國綱表示，海馬汽車將繼續與豐田汽車合作打造海南自貿港全產業鏈零碳排放汽車生態體，力爭「十四五」末累計投入200台氫燃料電池汽車，實現全場景示範運營。

當前，海南正在領跑中國新能源汽車市場，2023年海南省新能源汽車市場滲透率50.8%，躍居大陸全國省級地區第一，保有量佔比居全國省級地區第二。