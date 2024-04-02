氫燃料電池汽車 海南自貿港示範運營

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

海馬氫燃料電池示範運營啟動儀式3月30日在海口舉行，首批25台氫燃料電池汽車投入市場運營。這標誌著海南自貿港零碳排放汽車生態體示範項目基本建成。

中新社報導，海南海馬汽車有限公司總經理盧國綱介紹，本次示範運營投放的車型是海馬汽車與豐田汽車合作打造的首款氫燃料電池汽車，搭載豐田電堆系統和70兆帕高壓儲氫罐，一次加滿氫氣用時3分鐘至5分鐘，續航里程可達800公里，百公里氫耗低至0.87千克。　　

豐田智能電動汽車研發中心（中國）執行副總經理真鍋晃太說，此次示範營運的氫燃料電池乘用車不僅可以應對高溫地區環境，亦可行駛在零下30攝氏度的高寒地區，希望此次以海南島作為起點，為中國的氫能產業發展和碳中和提供示範經驗。

氫能是一種來源豐富、綠色低碳、應用廣泛的二次能源，是海南建設國家生態文明試驗區，打造清潔能源島的重要載體。海南省發展和改革委員會等部門明確氫能將逐步在該省的交通、航天、化工、能源等領域應用推廣。除乘用車外，海南正在鼓勵企業開展重型貨車、冷鏈物流運輸汽車、公共交通巴士等類型氫燃料電池汽車的示範應用。

盧國綱表示，海馬汽車將繼續與豐田汽車合作打造海南自貿港全產業鏈零碳排放汽車生態體，力爭「十四五」末累計投入200台氫燃料電池汽車，實現全場景示範運營。 　　

當前，海南正在領跑中國新能源汽車市場，2023年海南省新能源汽車市場滲透率50.8%，躍居大陸全國省級地區第一，保有量佔比居全國省級地區第二。

碳排放 豐田

延伸閱讀

二手新能源車價格波動大 車商：一下降7萬元 不再收

第4屆消博會 首創海南全島辦展

陸對美《通削法》向WTO申訴 戴琪 ：正仔細研究這份申訴

海南推放心付 便利外籍人士

相關新聞

電車爭端 李強會法外長 盼歐遵循市場規則

法國外長塞儒內出訪北京，除大陸外長王毅外，大陸國務院總理李強昨也會見塞儒內。在近期中歐經貿因電動車補貼等議題波折之際，李...

陸高端消費 規模1.66萬億元

胡潤研究院日前發布「2024胡潤至尚優品—中國高淨值人群品牌傾向報告」顯示，中國高端消費市場規模達1.66萬億元（人民幣...

大陸3月房市旺季不旺 百大房企業績5年來最低

3月是中國房市傳統旺季，雖然今年3月前100大房企銷售額月增逾90%，但銷售規模實際上是2019年以來同期最低，且較20...

大陸金價再創新高 黃金股ETF漲停

市場的「淘金熱」再度推高大陸黃金股ETF行情，由於全球現貨黃金價格1日一度突破2265美元/盎司，刷新歷史新高，帶動大陸...

小米汽車SU7創始版再次開售 2分鐘就秒空

小米汽車SU7創始版1日中午再次開售，2分鐘就秒空。此前，小米汽車官方表示，小米SU7 創始版定購過程中，小米識別、攔截...

港澳台僑人士 「接棒」投資上海

2024上海全球投資促進大會「相聚上海滬鏈世界」港澳台僑投資上海推介會29日在滬舉辦，旨在精準對接港澳台僑人士投資需求，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。