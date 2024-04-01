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聯想CEO楊元慶預告：聯想AI PC將於18日在陸率先面世

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
聯想集團董事長兼CEO楊元慶1日在2024/25財年誓師大會上宣布公司未來十年的新使命是要引領人工智慧變革。圖取自財經網
聯想集團董事長兼CEO楊元慶1日在2024/25財年誓師大會上宣布公司未來十年的新使命是要引領人工智慧變革。圖取自財經網

聯想集團董事長兼CEO楊元慶1日在2024/25財年誓師大會上宣布，公司未來十年的新使命是要引領人工智慧變革，並預告18日在上海舉辦的「聯想創新科技大會Tech World」，具備五大特徵的真正意義的AI PC將在大陸市場率先面世。屆時，聯想集團將進一步闡釋「AI for All」戰略，持續推動人工智慧在設備、基礎設施和解決方案領域的創新與應用。

「對聯想來說，這一輪人工智慧發展是前所未有的、史詩級的機遇」，楊元慶認為，人工智慧將深刻改變人們的生活和工作，重塑每個產業，「AI機遇，捨我其誰」。

楊元慶從兩個維度解析聯想是混合式AI落地的最佳推手：於個人用戶，AI落地的最佳途徑是將模型嵌入電腦、手機等個人設備；於企業客戶，混合式的基礎設施和混合式人工智慧成為必然選擇。而聯想在PC的優勢與新IT架構技術能滿足上述需求。

楊元慶會上宣布新財年各業務要立足AI業績目標，包括：AI創新要取得重大突破；IDG（智慧設備業務）繼續保持行業領先的市場地位和盈利能力，要引領AI PC 浪潮；ISG（基礎設施方案業務）實現扭虧為盈、恢復增長，在混合人工智能基礎設施領域力爭領先地位；SSG（方案服務業務）實現 20%以上的運營利潤率，開發和部署混合式人工智能解決方案及服務等。

「未來十年，將是聯想每個人職業生涯中最具創新性和顛覆性的十年，也可能是聯想能夠獲得最多成長、取得最多成績的十年。」楊元慶表示，下個十年，聯想將繼續自主創新，加速轉型，增加就業，擴大出口，貢獻企業社會價值，完成引領人工智慧變革的新使命。

數據顯示，前三季聯想集團的非個人電腦營業額佔比超過41%，上一財年研發人員已增至近1.9萬人，研發費用率有望創下歷史新高。

日前AMD AI PC創新峰會上，聯想公布AI PC必須具有的五大特性：一是內嵌基於個人大模型和自然交互的個人智慧體；二是內嵌個人知識庫；三是具備CPU+GPU+NPU的本地異構AI算力；四是連接開放的AI應用生態；五是保護個人隱私及數據安全。

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