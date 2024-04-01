省成本 陸科技公司「共享員工」

中國大陸經濟復甦疲軟，不少科技公司經營面臨巨大挑戰，為自救開始實施「共享程序員（程式設計師）」、「共享設計師」、「共享財務」等「共享員工」模式。多間企業在採用新模式後，人力成本降低了5%至10%左右。

央視財經報導，工程師趙松松為一名「共享員工」，他與北京一家資訊科技公司裡的員工一樣跟進手上正在進行的項目進度。不過，值得注意的是，不只是趙松松，在辦公區裡還有其他與他一樣為「共享員工」，並服務於多間公司。

趙松松說，「共享工程師」可同時承接很多家公司的專案交付流程管理，同時，他在做的專案量有6個至8個，「現在的整體收入比之前提高了約40%至50%。」

在另一家專營餐飲設備和技術服務的公司，設計師梁鑫也是一名「共享員工」。她表示，除了與企業市場部負責人討論宣傳設計，「我們手上一般同時接2至3間公司的項目，工作地點比較靈活」。

報導提到，2024年以來，尤其是3至4月的招聘旺季，「共享程式設計師」、「共享設計師」、「共享財務」成為不少科技型企業的用工新選擇。由於這些「共享員工」通常不與企業簽訂固定合約，而是與企業針對特定項目短期合作。據稱，大陸許多企業在採用「共享員工」新模式後，人力成本下降了約5%至10%。

對此，北京某餐廚設備服務科技公司市場部負責人王雪坦言，現在會在一些平面設計專案採用「共享員工」的形式，例如涉及給客戶做一些企業的介紹冊等，靈活辦公的設計師可節省一些人力成本。

北京某財務收支管理科技公司行銷長蔡麗則說，自己隸屬的公司是一間新創公司，目前總人數不到600人，「共享員工」不到100人。「我們會和很多工程師合作，幫我們在不同區域做在地化的專案交付服務」，這為公司節省了非常多的成本。

另據星島日報報導，「共享員工」並非新興事物，早在疫情初期，已有生鮮電商如盒馬鮮生、沃爾瑪等企業與餐飲業者共享員工，讓部分無工可返的店員變成臨時送貨員。而此次這種「共享」形式覆蓋至科技企業重要職位，或可視為大陸企業在經濟不景氣的狀態下所延伸出的「求生之道」。

然而「共享員工」的消息一出，在微博仍引發熱議並衝上熱搜。有網友認為，雖然「共享員工」的模式能幫企業緩解部分營運成本的壓力，但仍存在許多「隱形問題」，如勞動糾紛或社保歸屬等問題。還有網友直言，這就是過去的「打零工」，「共享員工這玩意不就是勞務派遣或外包，還是那種沒活發最低工資、五險都不一定交的」。