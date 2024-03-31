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陸國資委：打通戰略新產業堵點、斷點 發展新質生產力

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國務院國資委表示，要打通發展策略性新興產業、推動科技創新的堵點、斷點，建構新型生產關係，培育及發展新質生產力。（新華社）
大陸國務院國資委表示，要打通發展策略性新興產業、推動科技創新的堵點、斷點，建構新型生產關係，培育及發展新質生產力。（新華社）

大陸國務院國資委全面深化改革領導小組近日召開2024年第一次全體會議。會議強調，要深入研究現階段需要加大力度協調推動的重點難點問題，全力以赴抓好國企改革深化提升行動攻堅，為高質量發展增動力添活力，並且透過打通發展策略性新興產業、推動科技創新的堵點、斷點，建構新型生產關係，培育及發展新質生產力。

據大陸國資委網站消息，會議指出，今年是深入實施國營企業改革深化提昇行動承上啟下的關鍵一年，要聚焦重點難點任務全力攻堅，緊盯重點任務和關鍵時點，全力以赴抓好各項任務落實。積極進行「兩非」、「兩資」相關處置出清工作，強化追蹤監測和考核約束，建立健全識別預警長效機制和部門聯動綠色通道。

會議提到，要推動央企存量土地盤活利用，遴選試點項目，協調政策支持，提高企業存量土地盤活積極性；強化統籌規劃、優化配置資源，指導中央企業因地制宜、因企制宜發展戰略性新興產業；充分激發科技人員能動性，提高科技成果研發效率和質量，使更多科技創新者在創新中受益。

會議表示，要壓實企業主體責任，引導企業主動加大改革力度，持續深入推進「壓縮管理層級、減少法人戶數」工作取得積極成效；深化精准考核，樹立更鮮明的價值創造導向，深入推動「一業一策、一企一策」考核，對原創性技術、基礎性技術等研究開展中長周期考核激勵。

會議還指出，要推動重點領域關鍵核心技術攻關，以國家戰略需求和產業升級需要為方向，精準施策，用好考核指揮棒，助力打通產業鏈堵點；突出加強外部董事隊伍建設，著力完善制度體系，不斷提升外部董事素質和履職能力。

此外，會議強調，要優化機制進一步加大工作推進力度，增強責任感、使命感和緊迫感，敢於啃硬骨頭、敢於動真碰硬，有力推動全面深化改革各項工作任務落實落地。完善國資國企體制機制，打通發展策略性新興產業、推動科技創新的堵點、斷點，建構新型生產關係，培育發展新質生產力。加強溝通協調，積極解決重點難點問題，倒排工期、加速推進，推動問題分層分類及時研究解決。

在改革穿透基層上，會議指出，要狠下功夫，持續深化雙百行動、科改行動等專項工程，結合新一輪改革任務的特點，準確把握各方面改革進度，有針對性地開展督查督辦，切實調動各方面的積極性、主動性。

中共

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