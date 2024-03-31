陸3月製造業PMI重返擴張區間 升至50.8

中國物流與採購聯合會、國家統計局服務業調查中心31日公布3月大陸採購經理指數。其中，製造業採購經理指數（PMI）重回擴張區間，高於此前部分機構的預期。此外，非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為53.0和52.7，較上月升1.6和1.8個百分點，顯示兩指數均位於擴張區間。

3月中國大陸製造業PMI指數為50.8，較2月上升1.7個百分點，在連續自去年10月至2月的5個月運轉在50以下後，重回擴張區間。在調查的21個產業中，有15個位於擴張區間，較上月增加10個，製造業景氣擴大。

據了解，PMI涵蓋企業採購、生產、流通等各個環節，包括製造業和非製造業領域。50是這項指數的榮枯線，高於50則標誌該指數處於擴張階段，低於50則表示處於收縮階段。

中國大陸部分機構近期曾預期稱，由於2月PMI連續第五個月位於50以下區間，代表需求修復動能持續偏弱，不過，隨著節後開工，3月PMI指數或許會止跌回升，但仍位於榮枯線以下。

大陸2月製造業PMI指數為49.1，較前月下降0.1；非製造業PMI為51.4，較前月上升0.7；綜合PMI指數為50.9，與前月持平。

此外，國統局數據還顯示，3月份，中國大陸各地企業、工地全面復工開工，帶動相關裝備供需成長，大規模設備更新政策對相關產業需求預期有所拉動，製造業新動能呈現較快成長動能。

3月份，高技術製造業、裝備製造業採購經理指數分別為53.9、51.6，較上月分別上升3.1及2.1個百分點，其中高技術製造業採購經理指數為2022年1月以來新高。

另，消費品製造業採購經理指數為51.8，較上月上升1.8個百分點。基礎原物料產業採購經理指數為49.1，較上月上升1.2個百分點。非製造業商務活動指數為53.0，較上月上升1.6個百分點，高於臨界點。