華為攜手奇瑞汽車 余承東：智界S7開啟大規模交付

小米汽車SU7近日才風光上市，30日，華為常務董事、智慧汽車解決方案BU董事長余承東在微博發文透露，華為與中國國企奇瑞合作的汽車智界S7，開啟大規模交付，正在發往交付給用戶的路上。

據余承東微博，他發文表示，大批新智界S7已經離開生產線，將繼續把更多的智界S7交到消費者手中。他進一步稱，作為鴻蒙智行首款智慧轎車，智界S7是年輕人非常喜愛的C級中大型豪華轎車，除了具備超高「得房率」，豪華的智界S7還承載了8大華為黑科技，包括途靈底盤、泊車代駕等，是超安全且搭載超強黑科技的智慧轎車。

余承東強調，「我們會盡快把智界S7送到大家手中，讓大家儘早享受舒適的智慧出遊體驗。」

值得注意的是，3月16日，余承東曾在中國電動汽車百人會論壇（2024）上表示，華為與奇瑞合作的智界S7因為晶片缺貨和工廠搬遷，耽誤了上市和量產。不過，預計從4月份開始可以恢復到正常狀態。

公開資料顯示，智界S7有標航版、長航版、超航版、四驅旗艦版4個版本，預售價25.8萬元起。餘承東表示，4個版本車型都是「虧錢賣」。未來將透過出貨量的擴大，用規模經濟成本降低成本。

另，上觀新聞報導，去（2023）年11月17日，在2023廣州車展中，余承東曾提到，繼問界、智界之後，還會再有兩個「界」，分別來自北汽和江淮。據了解，問界是華為與賽力斯在汽車智選模式下合作的品牌，而智界是華為與奇瑞打造的新品牌。未來北汽和江淮的兩個「界」，代表著華為的「造車朋友圈」進一步擴大。