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華為2023年淨利年增1.45倍 回到美國晶片制裁前水準
大陸科技巨頭華為29日在官網發布2023年財報，全年營收人民幣7,042億元（新台幣3.09兆元），年增9.6%；其中淨利人民幣870億元（新台幣3,828億元），與2022年獲利355.62億元相比，獲利年增1.45倍，回到先前被美國制裁晶片前水準以上。
華為輪值董事長胡厚崑表示， 2023年集團整體經營狀況符合預期，過去幾年，華為經歷了重重考驗，也在挑戰中不斷成長。正是客戶、夥伴和社會各界的信任與支持，幫助了華為生存與發展。
華為財報顯示，整體經營狀況符合預期，其中ICT基礎設施業務保持穩健，終端業務表現符合預期，雲端運算和數位能源業務實現了良好成長，智慧汽車解決方案業務開始進入規模交付階段。
根據財報，ICT基礎設施業務收入為人民幣3,620億元，年增2.3%；終端業務收入人民幣2,515億元，年增17.3%；雲端運算業務收入人民幣553億元，年增21.9 %；數位能源業務收入人民幣526億元，年增3.5%；智慧汽車解決方案業務收入人民幣47億元，年增128.1%。
此外，華為重視研究與創新，2023年研發投入達人民幣1,647億元，佔全年收入的23.4%，十年累計投入的研發費用超過人民幣1.1兆元。
快科技報導，在近日舉行的華為2024年合作夥伴大會上，華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤表示，2021年至2023年，這3年的研發投入佔比公司收入均超20%。
華為終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU 董事長余承東，在2023華為花粉年會坦言，其實「遙遙領先」非常不容易，每一個領先的背後都是華為研發創新，強大的技術投入和不斷地努力，都非常非常不容易。
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