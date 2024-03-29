博鰲論壇閉幕 稱對外部擾亂亞洲企圖「應堅定說不」

博鰲亞洲論壇2024年年會於29日落幕，博鰲亞洲論壇秘書長李保東29日在閉幕記者會表示，亞洲展現巨大韌性，且最具發展活力潛力。共同責任是維護地區和平與安全，繼續推動深層次融合、更好互聯互通。同時要保持高度警惕，防止外部挑撥離間，對外部攪亂亞洲發展環境的企圖，亞洲人民與國家應該堅定說不。

李保東稱，今年是博鰲亞洲論壇零碳示範區啟動運行後的第一屆年會，秘書處響應雙碳理念，推進綠色合作，促進節能減碳，初步核算本年會實現碳中和辦會目標。今年出席嘉賓有103位部長級官員、前高官、17位國際與地區組織負責人，還有眾多商界與知名學者。

李保東指出，今年年會共達成七項共識：一是各方對當今世界面臨挑戰認識更明確，包括全球經濟復甦乏力、地區衝突、氣候變化長期性挑戰，而人類自身是製造挑戰源頭；二是只有團結合作才能因應挑戰；三是世界經濟面臨主要挑戰之一是碎片化日益嚴重，世界需要基於公平原則的多邊貿易體系，消除貿易壁壘，應確保平等，不是少數國家受益。

四是亞洲正在引領可持續發展新時代，預計亞洲貢獻全球國內生產毛額（GDP）增長六成以上，亞洲外國直接投資顯著增加，亞洲加快成為技術中心；五是中國是後疫情時代可持續經濟的中流砥柱。

六是創新是推動發展的動力，需要科技進步支撐。李保東提及新質生產力也在年會中被熱議。其中教育與人才培養是關鍵，懂市場、資本、科技、法律的人才是新質生產力的主宰；七是要加快應對氣候變化行動，不同國家地區要承擔責任，各國應採取更多實際舉措。李保東稱，加快亞洲電力體系向零碳過度，為零碳政策建立更明確激勵政策也是會議討論熱點。

除了年會作為旗艦活動外，李保東稱，今年博鰲亞洲論壇將在中國舉辦四大專題會議：科技創新活動將在香港舉辦，時間待定；健康論壇大會將於7月16日至18日在北京舉行；經濟發展與安全問題論壇計畫在武漢舉辦，時間待定；全球城市綠色發展鄉村振興論壇計畫5月30日至31日在四川成都舉辦，由前法國總理拉法蘭與世界知識產權總幹事共同擔任雙主席。

此外，李保東稱論壇將很快在亞洲地區舉辦活動，預計跟中東知名化工企業SABIC共同在沙烏地阿拉伯舉辦能源轉型，氣候配合可持續發展目標相關會議；同時計畫在歐洲巴黎、布魯塞爾、日韓、新加坡舉行一系列專題會議與活動。