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中國貿促會報告：近7成陸企對外投資優先選「帶路」國

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國貿促會發言人楊帆29日在記者會上發布「2023年中國企業對外投資現況及意向調查報告」。（取自中國貿促會網站）
中國貿促會發言人楊帆29日在記者會上發布「2023年中國企業對外投資現況及意向調查報告」。（取自中國貿促會網站）

中國貿促會29日發布「2023年中國企業對外投資現況及意向調查報告」顯示，超過8成受訪陸企擴大及維持對外投資意向，較前一年增加近一成；有超過9成企業較為看好未來對外投資前景。且近7成企業對外投資優先選擇「一帶一路」共建國家。

中國貿促會自2008年開始每年編發「中國企業對外投資現況及意向調查報告」，以及時追蹤分析大陸企業對外投資情況。中國貿促會29日上午舉辦例行記者會，發言人楊帆於會上發布2023年度調查報告。

報告顯示，過去一年，大陸企業對外投資主要呈現以下五個特色與趨勢。一是從地理來看，近7成企業對外投資優先選擇「一帶一路」共建國家；二是從業界來看，近5成企業對外投資優先選擇製造業，近3成企業優先選擇批發零售業、租賃及商務服務業。

三是從目的來看，超過6成企業對外投資為開拓海外市場，43.6%的企業為提升品牌國際知名度，37%的企業為服務國內產業升級；四是從成效來看，超過半數企業對外投資收益率增加或維持穩定，超3成企業對外投資利潤率增加；五是從貨幣選擇來看，超過6成企業考慮使用人民幣進行對外投資，近8成企業使用人民幣進行對外投資的意願增強。

至於中國吸引外資的情況，楊帆舉例，自國務院上周印發「紮實推進高水準對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案」以來，中國貿促會組織的品牌活動外資企業「地方行」首站「海南行」活動正在舉行，包含美國、歐盟、日本等多家外國商協會及機構以及高通公司、通用電氣醫療（中國）等30多家外資企業代表參加活動。

楊帆表示，多家外資企業在數位經濟、康養產業、設備再製造、環保等領域與海南達成合作意願。下一步將堅持辦好外資企業「地方行」這一品牌活動，助力營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

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