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傳美將公布陸晶片廠黑名單 限制取得關鍵技術

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
路透報導，美國正在草擬一份被禁止取得關鍵技術工具的大陸先進晶片製造工廠名單，以便美國企業能更容易地遏制技術流向大陸，名單可望在未來幾個月內公布。（路透）
路透報導，美國正在草擬一份被禁止取得關鍵技術工具的大陸先進晶片製造工廠名單，以便美國企業能更容易地遏制技術流向大陸，名單可望在未來幾個月內公布。（路透）

美國持續圍堵中國大陸晶片發展。路透引述3名知情人士報導，美國正在草擬一份被禁止取得關鍵技術工具的大陸先進晶片製造工廠名單，以便美國企業能更容易地遏制技術流向大陸，名單可望在未來幾個月內公布。

隨著美國以國安為由嚴格限制大陸的技術推進，美國財政部已在2022年禁止美國企業把先進晶片的生產設備提供給大陸企業。同時，美國亦向荷蘭、日本等盟國施壓，要求停止向大陸提供晶片生產設備。

不過，美國企業表示，很難精準確定哪家大陸工廠生產先進晶片，他們長期以來呼籲美國商務部制定一份名單。

報導稱，美國政府如今草擬名單的動作，顯示美方正藉由更容易讓美企遵從的規定，來極力強化對大陸既有的晶片限制。

美國商務部拒絕發表評論。中國大陸駐華府大使館發言人則表示，「美方應停止過度延伸國安的概念，停止濫用國家力量來打壓中國企業」。

此外，美國政府正加強箝制大陸半導體業的力道，外電日前引述消息報導，美國政府正考慮制裁華為在大陸的晶片製造網絡，把與華為有關聯的大陸半導體業者，包括大陸DRAM大廠長鑫存儲一併納入貿易黑名單。

大陸商務部發言人何亞東21日在記者會上回應稱，中方一貫反對將經貿科技問題政治化、武器化。如果美方動用國家力量，在持續打壓華為基礎上，以所謂存在關聯為由，對更多中國企業實施制裁，這將是典型的經濟欺凌做法，違反國際經貿規則，損害國際經貿秩序，為國際經貿界所不齒。

半導體 美國

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