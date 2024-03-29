浙江經營主體達1040萬戶 老闆比率很高

「全省市場經營主體達1040萬戶，相當於平均每6.5個浙江人就有1個老闆。」浙江省委副書記、省長王浩27日在大陸國務院新聞辦舉行的「推動高質量發展」系列主題新聞記者會上透露。

中新社報導，王浩介紹，浙江2023年全省生產總值8兆2553億元（人民幣，下同），同比增長6%，全社會研發投入強度達3.15%，區域創新能力居大陸全國第四位。

經濟總量增長的同時，浙江的收入差距也在不斷縮小。王浩指出，2023年，浙江城鎮和農村居民人均可支配收入分別達74997元、40311元，城鄉居民收入倍差縮小到1.86；地區之間的差距也在持續縮小，設區市之間居民人均可支配收入最高與最低倍差縮小到1.56。

同時，浙江還著力放大開放型經濟優勢。據王浩介紹，2023年浙江進出口總額4.9兆元，其中出口3.57兆元，占大陸全國份額達15%。

「浙江的經濟外向度超過60%，開放型經濟的發展對我們意義十分重大」，浙江省副省長盧山在會上說，真誠希望更多的優秀外資企業把浙江作為投資中國的重要目的地，搭上浙江高質量發展的快車。