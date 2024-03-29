浙江經營主體達1040萬戶 老闆比率很高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「全省市場經營主體達1040萬戶，相當於平均每6.5個浙江人就有1個老闆。」浙江省委副書記、省長王浩27日在大陸國務院新聞辦舉行的「推動高質量發展」系列主題新聞記者會上透露。

中新社報導，王浩介紹，浙江2023年全省生產總值8兆2553億元（人民幣，下同），同比增長6%，全社會研發投入強度達3.15%，區域創新能力居大陸全國第四位。

經濟總量增長的同時，浙江的收入差距也在不斷縮小。王浩指出，2023年，浙江城鎮和農村居民人均可支配收入分別達74997元、40311元，城鄉居民收入倍差縮小到1.86；地區之間的差距也在持續縮小，設區市之間居民人均可支配收入最高與最低倍差縮小到1.56。

同時，浙江還著力放大開放型經濟優勢。據王浩介紹，2023年浙江進出口總額4.9兆元，其中出口3.57兆元，占大陸全國份額達15%。

「浙江的經濟外向度超過60%，開放型經濟的發展對我們意義十分重大」，浙江省副省長盧山在會上說，真誠希望更多的優秀外資企業把浙江作為投資中國的重要目的地，搭上浙江高質量發展的快車。

老闆 記者會

延伸閱讀

飼主抓包德牧溜出去氣得拖回家 一進門「撞見本尊」：牠兩度回頭想解釋你不聽

女子生病獨自去急診 陌生浪貓「全程陪身邊照顧」見點滴快沒了還主動幫叫護理師

一天三起！北京也傳汽車直接衝撞事故造成多人受傷

嘉義市廚餘再利用廠預計2027年啟用 優先處理廚餘廢棄物

相關新聞

陸通用航空裝備 市場規模7年內破兆

大陸工業和信息化部等四部門27日對外發布《通用航空裝備創新應用實施方案（2024-2030年）》，其中提到，到2030年...

澳洲葡萄酒課重稅 陸今起解除

中澳關係持續回暖，大陸商務部昨天表示，經複審裁定，鑑於中國相關葡萄酒市場情況發生變化，對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反...

第4屆消博會 首創海南全島辦展

根據大陸國務院新聞辦公室舉行的記者會消息，以「共享開放機遇、共創美好生活」為主題的第四屆中國國際消費品博覽會（消博會）將...

碧桂園延遲發布2023年財報 4月2日起停牌

原訂28日發布2023年財報的大陸房企碧桂園，28日晚間公告，將延遲刊發。由於無法在2024年3月31日或之前公布202...

北京、深圳 房市政策再鬆綁

近期，大陸各地適時調整優化房地產政策動作頻頻，越來越多在樓市過熱時期推出的調控政策逐步退出。

9大產業項目 上海新增生醫投資逾15億

根據日前舉行的上海自貿區保稅區域產醫協同發展大會消息，多個中外醫療企業和創新型企業在保稅區域落地研發中心、總部、生產基地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。