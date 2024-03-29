9大產業項目 上海新增生醫投資逾15億

根據日前舉行的上海自貿區保稅區域產醫協同發展大會消息，多個中外醫療企業和創新型企業在保稅區域落地研發中心、總部、生產基地等9個高能級生物醫藥產業項目，計畫總投資額超15億元（人民幣，下同）。

中新社報導，當日簽約的項目涉及基因編輯、腦機精準醫療、高端創新醫療設備等新賽道，將為保稅區域培育發展生物醫藥產業新質生產力提供新動能。

當日現場，多家醫院與企業簽約產醫合作項目，將在AI數位孿生教研賦能平台、特許供藥、細胞治療藥物臨床研究、動物試驗領域智庫建設、移動藥房機器人等方面開展深入合作。

以上海生物醫藥產業為例。外高橋從生物醫藥、醫療器械產品的進出口貿易起步，在貿易集聚和保稅功能的雙重優勢基礎上加速拓展生物醫藥研發、檢測、生產等產業鏈。上海自貿區管委會保稅區管理局副局長趙宇剛表示，保稅區域生物醫藥產業已從藥品器械等進出口貿易為主，向貿易和研發製造共同發展。