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大陸版QE傳將啟動

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸A股和港股市場昨（28）日一反頹勢，盤中開啟大反攻之旅。有報導指出，這是受大陸各大投資群組流傳關於大陸央行（人民銀行）可能下場買國債，即「中國版QE（量化寬鬆）」即將開啟的傳聞影響。不過，相關消息未獲官方證實。

大陸官媒《證券時報》旗下微信公眾號「券商中國」報導，據中國人民銀行法，大陸央行目前不能在一級市場上直接買國債。若對該法進行修訂，訊號意義強烈。不過，人行當下仍可在二級市場上交易國債，這是大陸央行公開市場操作工具的一部分。

不過，這條直接有利國債市場的消息，似乎並未在市場激起多大波瀾。28日大陸國債期貨雖也有上漲，但整體漲幅並不大，這顯示理性和專業的資金對此流言的反應是「淡定」的。

有專業人士表示，此次大概不是QE。QE是非常規貨幣政策，往往是在常規政策空間消耗殆盡以後，才會推出的措施。而大陸目前降準、降息的空間仍然充足，為實現寬鬆的貨幣政策，完全可以先降準、降息，再考慮透過央行買國債的方式來進行QE。

實際上，人行的確如此操作過，所以制度上不是問題，目前人行持有國債約人民幣1.5兆元，主要是2007年買入的特別國債，其中7,500億元是去年續買。另外，大陸財政部規模人民幣1兆元的超長期特別國債預計將在今年第2季開始發行，如果人行在今年購買國債，大概也是和2007年一樣，配合特別國債的定向發行。

中國人民銀行 大陸央行

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