不派息！融創中國去年虧損352億元 收窄71.2%
大陸房企「融創中國」去年5月首現債務違約後，於同年11月20日完成外債重組，成為大陸第一家完成境內、境內外債務重組所有流程成功的大型房企。28日，融創公告2023年業績成績單，顯示去年該公司虧損約人民幣79.7億元（約合新台幣352億元），按年收窄71.2%。但因完成境外債務重組，每股虧損1.43元，將不派息。
融創中國財報指出，2023年，該集團收入人民幣1,542.3億元，按年升59.4%。
融創中國表示，該公司擁有人應佔虧損約79.7億元，虧損較2022年減少約71.2%；擁有人應佔權益約624.3億元，年增約39.6億元；借貸總額約2,778.3億元，較2022年底減少約205.9億元。
融創中國董事長孫宏斌表示，由於房地產市場持續下行，調整深度和時間都超出預期，2024年將繼續就當前存在的債務問題和潛在債務壓力積極和債權人溝通，尋求展期和整體化解方案，努力保持債務基本界面的穩定；同時，也將推動存量融資成本的下降作為重點工作。
孫宏斌稱，將持續深化與核心金融機構的總對總溝通合作，尋求靈活多樣的解決方案進行債務風險化解及資產盤活；同時，也將密切跟進行業新的融資支持政策，積極推進承接新政策支持債務風險化解、保交樓和資產盤活。
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