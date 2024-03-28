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人行：亞洲應合作推動IMF改革

聯合報／ 特派記者黃雅慧／海南博鰲報導
中國人民銀行行長潘功勝。中新社
中國人民銀行行長潘功勝。中新社

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝昨在博鰲亞洲論壇上，呼籲亞洲國家合作推動國際貨幣基金（ＩＭＦ）分額改革，盡快實現分額占比調整，以更好反映亞洲國家在全球經濟中的相對地位，提高新興市場和發展中國家話語權，確保該基金是基於規則真正踐行多邊主義的機構。

潘功勝昨日就如何加強亞洲金融安全網提出看法。在全球範圍部分，他表示，當前ＩＭＦ份額占比難以反映成員國在全球經濟的相對地位。為了更好地反映亞洲國家在全球經濟中的相對地位，亞洲國家可推動各方盡快就新的份額公式達成共識。

在區域方面，潘功勝表示，各方應繼續聚焦金融穩定的目標，進一步優化《清邁協議》功能，增強抵禦外部風險能力，包括探討《清邁倡議》資本實繳和成立法律實體的可行方案。《清邁倡議》是二○○○年東協加三財長會議在泰國清邁共同簽署的協議，主要目的是為解決區域短期資金流動困難。

在雙邊層面，潘功勝指出，應繼續發揮雙邊貨幣互換的積極作用，目前人行已與廿九個國家和地區的中央銀行和貨幣當局簽署雙邊本幣互換協議，互換總規模約人民幣四兆元。

潘功勝並提到，中國將持續完善國內金融安全網建設，目前正在制定「金融穩定法」，著力構建權責對等、激勵約束相容的風險處置責任機制。

清邁 貨幣

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