快訊

監視器畫面曝！吳姍儒咖啡店遭砸 2歹徒持鋁棒闖入身影全拍下

寶林茶室案釀2死 投保國泰產責任險傳「去年10月已到期」

記者會快閃挨轟「敷衍」！兒福聯盟再發聲：4月15日改選董事

WTO：澳洲對中國3項鋼鐵產品反傾銷措施「存缺失」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
世界貿易組織（WTO）專家小組26日裁決，澳洲對中國風塔、鐵道輪轂和不鏽鋼水槽產品採取的反傾銷措施「存在缺失」，違反了WTO的規定。（路透）
世界貿易組織（WTO）專家小組26日裁決，澳洲對中國風塔、鐵道輪轂和不鏽鋼水槽產品採取的反傾銷措施「存在缺失」，違反了WTO的規定。（路透）

世界貿易組織（WTO）專家小組26日裁決，澳洲對中國三項鋼鐵產品採取的反傾銷措施「存在缺失」，違反了WTO的規定，澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）表示接受，將與中國聯繫並落實裁決結果；中國商務部讚賞該裁決客觀公正，敦促澳方盡快糾正違規做法，取消有關徵稅措施。

中國在2021年6月就澳洲對風塔、鐵道輪轂和不鏽鋼水槽等產品採取反傾銷和反補貼措施，向WTO提出申訴。歷經近3年的僵持，美國之音報導，WTO專家小組26日發布一份裁決報告指出，澳洲調查機構反傾銷委員會的相關調查存在缺失，與世貿反傾銷協定的某些條款不符，建議修改或撤銷。

對此，澳洲貿易部長法瑞爾透過聲明表示，澳洲政府接受世貿組織專家小組的裁決，並表示澳洲將與中國聯繫，並採取措施以落實專家小組的調查結果。

法瑞爾說，該報告並沒有削弱澳洲貿易救濟制度的完整性，「澳洲仍然致力於建立一個全面運作的世貿組織爭端解決體系，以便所有世貿組織成員的權利和義務能夠得到執行」。

大陸商務部發言人26日深夜亦透過官網發布「答記者問」回應表示，中方對專家小組所做的客觀、公正裁決「表示讚賞」。中方希望澳方尊重裁決，盡快糾正違規做法，取消有關徵稅措施，並在其他貿易救濟措施中嚴格遵守世貿規則，與中方相向而行，共同維護多邊貿易體制，推動中澳經貿關係健康發展。

澳中關係在2018年至2022年間降至冰點，當時貿易關稅成為雙方的熱門話題。期間中方對澳洲大麥、牛肉和葡萄酒等出口商品加徵報復性關稅；澳方則對中國的風塔、鐵道輪轂、不鏽鋼水槽等分別徵收10.9%、17.4%、60.2%的關稅。

去年澳洲工黨上任後，中澳關係逐漸改善。目前中國已陸續取消了對澳洲煤炭、木材和大麥的關稅和限制。大陸外長王毅上周訪澳時宣布，葡萄酒案「已妥善解決」，將於本月底發布「最終的裁決結果」，葡萄酒關稅限制有望解除。

至於在風塔產品上，在王毅上周訪澳期間，澳洲反傾銷委員會已公告稱，不會延長針對中國風塔的反傾銷措施，現行措施將在今年4月16日到期。大陸商務部發言人何亞東當時對此表示「歡迎」。

WTO 反傾銷 澳洲

延伸閱讀

纏鬥近3年！WTO裁定對陸鋼鐵產品加稅存在缺失 澳洲接受裁決

WTO秘書長稱後年將開徵電子商務關稅 業者宜為此做準備

影／一拳打在下巴！泰勒絲7旬父狠毆澳洲狗仔挨告 衝突畫面曝光

澳洲將限制汽車排放 部分熱銷車款將網開一面

相關新聞

2024博鰲論壇特色？ 詹火生：重視金融市場與碳權

參與博鰲亞洲論壇會議共19次的兩岸共同市場基金會董事長詹火生27日在博鰲亞洲論壇現場接受本報採訪表示，他觀察今年博鰲論壇...

WTO：澳洲對中國3項鋼鐵產品反傾銷措施「存缺失」

世界貿易組織（WTO）專家小組26日裁決，澳洲對中國三項鋼鐵產品採取的反傾銷措施「存在缺失」，違反了WTO的規定，澳洲貿...

陸如何穩信心？ 學者吳曉求：靠法治與現代市場經濟制度

中國人民大學國家金融研究院院長、中國資本市場研究院院長吳曉求在博鰲亞洲論壇2024年「世界經濟展望」子論壇上表示，認為中...

人行行長潘功勝：中國正制定金融穩定法

人行行長潘功勝27日在海南博鰲亞洲論壇上致詞表示，中國正在制定金融穩定法，著力構建權責對等、激勵約束相容的風險處置責任機...

美光西安封測廠擴建工程動工 預計2025 年下半年投產

美商記憶體大廠美光（Micron），27日宣布位於陝西西安的封裝和測試新廠房已正式破土動工，預計2025 年下半年投產，...

傳碧桂園已作假設清算分析 股價跌到史上最低

大陸房企碧桂園深陷債務違約風險，至今危機仍未消除，且持續面臨壓力，此前更遭到建滔集團子公司提出清盤（清算）呈請。近日，有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。