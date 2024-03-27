WTO：澳洲對中國3項鋼鐵產品反傾銷措施「存缺失」

世界貿易組織（WTO）專家小組26日裁決，澳洲對中國三項鋼鐵產品採取的反傾銷措施「存在缺失」，違反了WTO的規定，澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）表示接受，將與中國聯繫並落實裁決結果；中國商務部讚賞該裁決客觀公正，敦促澳方盡快糾正違規做法，取消有關徵稅措施。

中國在2021年6月就澳洲對風塔、鐵道輪轂和不鏽鋼水槽等產品採取反傾銷和反補貼措施，向WTO提出申訴。歷經近3年的僵持，美國之音報導，WTO專家小組26日發布一份裁決報告指出，澳洲調查機構反傾銷委員會的相關調查存在缺失，與世貿反傾銷協定的某些條款不符，建議修改或撤銷。

對此，澳洲貿易部長法瑞爾透過聲明表示，澳洲政府接受世貿組織專家小組的裁決，並表示澳洲將與中國聯繫，並採取措施以落實專家小組的調查結果。

法瑞爾說，該報告並沒有削弱澳洲貿易救濟制度的完整性，「澳洲仍然致力於建立一個全面運作的世貿組織爭端解決體系，以便所有世貿組織成員的權利和義務能夠得到執行」。

大陸商務部發言人26日深夜亦透過官網發布「答記者問」回應表示，中方對專家小組所做的客觀、公正裁決「表示讚賞」。中方希望澳方尊重裁決，盡快糾正違規做法，取消有關徵稅措施，並在其他貿易救濟措施中嚴格遵守世貿規則，與中方相向而行，共同維護多邊貿易體制，推動中澳經貿關係健康發展。

澳中關係在2018年至2022年間降至冰點，當時貿易關稅成為雙方的熱門話題。期間中方對澳洲大麥、牛肉和葡萄酒等出口商品加徵報復性關稅；澳方則對中國的風塔、鐵道輪轂、不鏽鋼水槽等分別徵收10.9%、17.4%、60.2%的關稅。

去年澳洲工黨上任後，中澳關係逐漸改善。目前中國已陸續取消了對澳洲煤炭、木材和大麥的關稅和限制。大陸外長王毅上周訪澳時宣布，葡萄酒案「已妥善解決」，將於本月底發布「最終的裁決結果」，葡萄酒關稅限制有望解除。

至於在風塔產品上，在王毅上周訪澳期間，澳洲反傾銷委員會已公告稱，不會延長針對中國風塔的反傾銷措施，現行措施將在今年4月16日到期。大陸商務部發言人何亞東當時對此表示「歡迎」。