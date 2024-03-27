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國台辦稱兩岸往來不正常 陸委會：須雙方相互配合

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
交通部原規劃3月1日將解除赴大陸觀光「禁團令」，開放組團赴大陸地區旅遊，後政策轉彎。圖為雄獅首發上海團。記者季相儒／攝影
交通部原規劃3月1日將解除赴大陸觀光「禁團令」，開放組團赴大陸地區旅遊，後政策轉彎。圖為雄獅首發上海團。記者季相儒／攝影

面對疫情後兩岸交流未全面解禁，兩岸持續陷入口水戰。對於大陸國台辦發言人陳斌華27日說，兩岸人員往來情況「極不正常」，喊話民進黨要為此創造條件，陸委會晚間回應表示，恢復兩岸人員往來及交流，需要兩岸雙方相互配合及創造條件，期盼陸方採取積極作為，包括儘早放寬大陸民眾來台。

陸委會27日回應表示，我政府並未阻止兩岸正常的交流活動，恢復兩岸人員往來及交流，需要兩岸雙方相互配合及創造條件，期盼陸方採取積極作為，儘早放寬大陸民眾來台，俾與我方相向而行，循序恢復兩岸人員健康有序交流。

今天下午，在國台辦召開的例行記者會上，對於大陸曾指去年兩岸人員往來達300萬人次，但據我移民署統計，大陸民眾去年來台僅有22萬人，就兩岸往來「陸少台多」情況，陳斌華說，兩岸人員往來情況「極不正常」。

陳斌華認為，民進黨當局迄今沒有解除對大陸民間赴台交流的禁限，極少數的赴台交流必須通過台灣方面的「專案申請」；也沒有解除對台灣民眾來大陸團隊遊（團客）的禁令，並對台灣民眾參與兩岸交流採取各種或明或暗的手段進行打壓、恐嚇，製造「綠色恐怖」，「導致許多台胞想來大陸但又不能來、不敢來」。

陳斌華說，大陸將繼續致力推動恢復兩岸人員往來正常化、兩岸各領域交流合作常態化，民進黨當局應當正視兩岸同胞加強交流的願望，儘快撤除各種人為障礙，停止一切對兩岸人員往來和交流的阻擋和打壓。他並指兩岸旅遊不能全面恢復，責任完全在民進黨當局。

據了解，陸委會所謂「儘早放寬大陸民眾來台」，包括大陸自2019年8月起暫停陸客來台自由行，及2020年4月暫停陸生來台，和目前開放旅行社經營境外團隊遊業務的國家和地區名單未包括台灣等。

另一方面，在各界期待下，交通部原規劃3月1日起開放組團赴大陸地區旅遊，但後以大陸迄今未安排陸客旅行團來台、又片面宣布改變M503等航路運行方式等為由出現政策轉彎；同時，國台辦也曾數次表示，只有兩岸關係回到和平發展的正確軌道，大陸居民赴台旅遊的榮景才會出現。

國台辦 民進黨 陳斌華

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