美光西安封測廠擴建工程動工 預計2025 年下半年投產

美商記憶體大廠美光（Micron），27日宣布位於陝西西安的封裝和測試新廠房已正式破土動工，預計2025 年下半年投產，將進一步強化了公司對大陸營運、客戶及社區的承諾。

美光於2023年6月宣布，斥資6億美元，收購台灣力成西安封裝廠，並加建新廠房，引入全新產線，製造更廣泛的產品解決方案，包括RAM、NAND及SSD，從而拓展西安工廠現有的DRAM 封裝與測試能力。

IT之家報導，美光也在奠基儀式上宣布，公司將在西安建立美光首個封裝和測試製造可持續發展卓越中心（CoE），推動公司在環境、社會和治理（ESG）方面的合作夥伴關係，實現全球可持續發展目標。

美光也將在西安工廠投資多個工程實驗室，提升產品可靠性認證、監測、故障分析和調試的效率，進而幫助客戶加快產品上市時間。

新廠房預計於2025 年下半年投產，並依市場需求逐步增產。新廠房落成後，美光西安工廠的總面積將超過13.2 萬平方公尺。

美光也正推動收購力成半導體（西安）有限公司的資產，並將向力成西安1,200 名全體員工提供新的就業合約。新廠房計畫還將額外增加500個就業機會，使美光在大陸的員工總數增至4,800多人。

美光總裁兼執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示，進行的新廠房奠基是美光實施全球封裝和測試策略的重要一步，彰顯了對大陸客戶、營運和團隊成員堅定不移的承諾。美光在西安追加投資，將進一步助力客戶在多個領域進行發展和創新。

美光在大陸的營運版圖包括北京、上海、深圳和西安。大陸商務部長王文濤於3月23 日會見梅羅特拉，並歡迎美光繼續深耕大陸市場，加速推進在華投資項目落地建設，並切實遵守大陸法律法規。

作為中美科技戰指標案例之一，大陸網信辦在去年3月宣布對美光產品啟動網路安全審查，5月更以網路安全疑慮為由禁止「關鍵基礎設施」的大陸營運商採用美光的晶片。

之後為安撫北京，美光去年6月宣布對大陸加大投資，計畫在未來幾年中對位於西安的封裝測試廠投資。去年底更是宣布與大陸政府支持的競爭對手福建晉華集成電路，已就智財權盜竊訴訟案達成全球和解協定。