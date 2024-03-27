落實多邊主義 人行潘功勝籲亞洲國家應合作推動IMF改革

人行行長潘功勝27日在博鰲亞洲論壇2024年年會「深化亞洲金融合作」分論壇致詞表示，亞洲國家應合作推動國際貨幣基金（IMF）份額改革，盡快實現份額佔比調整，更好反映亞洲國家在全球經濟中的相對地位，特別是提高新興市場和發展中國家的話語權。確保該基金是基於規則真正踐行多邊主義的機構。

潘功勝針對全球、區域、雙邊和國別的角度就加強亞洲金融安全網提出看法。在全球範圍部分，他表示昨天上午IMF總裁訪問人民銀行，他今天致詞內容也是昨天討論話題之一。他說， IMF是以份額為基礎的國際金融機構，當前IMF份額佔比難以反映成員國在全球經濟的相對地位。

在區域方面，潘功勝表示，各方應繼續聚焦金融穩定的目標，進一步優化《清邁協議》的功能，增強抵御外部風險的能力，包括探討《清邁倡議》資本實繳和成立法律實體的可行方案。

據了解，《清邁倡議》建立於2000年5月,「10+3」財長會議在泰國清邁共同簽署了建立區域性貨幣互換網絡的協議，根據該倡議，相關國家可分別向「共同外匯儲備基金」投入一定金額的外匯儲備資金，當某個國家面臨外匯資金短缺困難時，其他國家可以幫助其緩解危機。

潘功勝說，近年業界、學界有觀點提出建立新的法律實體，以強化亞洲金融安全網，各方也在探討資本實繳的可行性，這反映了本地區的共同意願，各方可進一步開展有益探索，引入可自由使用貨幣。

在雙邊層面，潘功勝則指出，繼續發揮雙邊貨幣互換的積極作用，目前東協與中日韓在區內的雙邊貨幣互換規模已經超過3,800億美元。人行目前已經與29個國家和地區的中央銀行和貨幣當局簽署雙邊本幣的互換協議，互換的總規模約人民幣4兆。

潘功勝提及，持續完善大陸國內金融安全網的建設，為亞洲經濟體提高經濟的韌性和繁榮提供了重要的保障。「中國歷來高度重視主動防範化解金融風險，國內金融安全網的建設始終秉承事前防範金融風險的過度積累，事中事後快速高效處理風險。」