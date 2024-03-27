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G50爭氣機 首次在川投入商運

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
2022年底，G50在德陽正式發運。圖／本報四川德陽傳真
2022年底，G50在德陽正式發運。圖／本報四川德陽傳真

近日，中電（德陽）綜合能源有限公司一棟三層小樓的控制室裡，隨著螢幕上「72+24小時」倒計時歸零，大陸具有自主知識產權的F級50兆瓦重型燃氣輪機G50（簡稱「G50」）結束滿負荷試運，正式投入商業運營。這是四川首台投入商業運營的G50，也是G50首次在研發、製造的「娘家」德陽市投運。

重型燃氣輪機被譽為裝備製造業「皇冠上的明珠」，是能源領域的核心設備。東方汽輪機全重實驗室燃機所副主任趙仕志介紹，G50之所以被譽為「爭氣機」，關鍵是具自主知識產權。「舉個例子，燃氣輪機根據透平裝置入口溫度分不同級別，達到1300攝氏度可稱為F級。在這溫度下，多數材料都要熔化。但G50葉片不僅不被熔化，還要旋轉做功。而且葉片從設計、材料到加工，全是我們自主完成的。」

據了解，G50一小時的發電量就可以滿足三口之家3年的用電量。此外，此次G50在川商用發電還有三大好處。一是低碳環保，G50以天然氣作為燃料，相同功率下碳排放只有燃煤的一半；二是運行靈活，燃氣輪機從點火啟動到發電只需半個小時，在新能源發電不穩定時，可迅速接入電網調峰；三是效率提升，G50排放的高溫氣體可再帶動一台蒸汽輪機發電，這種「燃氣-蒸汽聯合迴圈」模式將迴圈效率提升到50%以上。

娘家 材料

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