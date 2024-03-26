基本法動輒得咎 香港恐失商業地位

媒體界噤言、外資撤出香港，乃至一般民眾講話都提心吊膽，基本法23條影響波及各行業！香港立法會日前通過基本法23條，禁止任何叛國或煽動叛亂的行為，不僅掀起記者與海外組織的寒蟬效應之外，商界人士更透露，國際企業進駐香港的成本將愈來愈高，外資投資也逐漸遠離香港，更失去國際貿易中心的地位。

時事評論都觸法

《衛報》報導，香港立法會日前通過「維護國家安全條例草案」（即基本法23條立法草案），該法規被視為中國強化對香港的控制，規定「禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為」等行為。

基本法影響波及各式各業，如香港記者協會前主席楊健興指出，第23條讓記者承受更大的風險及心理壓力，尤其是煽動意圖罪的刑罰，最高刑期由2年增至7年，且「煽動意圖」範圍相當廣泛，「可能政治時事評論都觸及煽動」。

學者分析，基本法23條令人「愈來愈不知道紅線在哪」，像是境外干預罪對「境外勢力」的定義含糊，沒有具體的定義及豁免條款，可能海外組織發表言論都會被指責違法。

恐失去商業地位

《BBC》報導，不願透露全名的陳姓房地觀察家表示，北京當局的鐵腕統治、中美局勢愈發緊張，已經逐漸趕跑外國投資者，「香港過去都被視為與中國不同，所以各國願意選擇在香港投資，但狀況已經不可同日而語」。

德國商會會長漢克表示，雖然現在評估基本法23條為國際企業帶來的風險，還言之過早，但該法律規範相當寬泛、且違法後果嚴重，可能使得企業為了符合規定，可不得不提高成本。

不願透露姓名的銀行家表示，北京當局希望私營企業能夠募集資金挽救經濟，又害怕民營企業過於龐大，「中國想要控制一切，但這最終會殺死金融市場」。

持有蘋果日報也觸法

基本法也規定，如果該國公民發現其他人觸法，就必須向當局舉報，如有隱匿情事，可被判處14年的監禁，即使是在教堂聆聽懺悔的神職人員也不例外。同時，民眾在家持有《蘋果日報》，就可能觸犯法規。

香港保安局長鄧炳強日前在電視採訪表示，若民眾被認定違法，那個人放在家裡的任何東西，或是過去所做所為，都可能被採用當成「違法證據」，他揚言「如果你觸犯了法律，我最終一定會找到對你不利的證據」。

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