陸學者：台灣小心了，美國晶片法案可能是針對台灣

中美科技戰有越演越烈之勢，不過中國對外經濟貿易大學原副校長、教授林桂軍26日在博鰲亞洲論壇接受本報採訪時表示，美國相關政策雖然是對著中國大陸，但實際上是針對台灣。因為晶片製造業優勢並不在於大陸，大陸雖然產量大，但多是低階製程晶片。

林桂軍分析，美國晶片製造業從2000年到現在，一直保持著跟大陸一至二代的差距，即使大陸造出先進的晶片，也是台商、三星或是美國商人在中國生產的，並不是大陸的企業，因此美國的對手絕對不是中國大陸。

林桂軍指出，現在問題是，經過一段長時間，比如20年後中國晶片會起來，但也可能不會。「現在（美國）是誰有市場就打誰，一開始打日本，接著就打台廠跟三星。」現在美國將焦點轉移到大陸上，從商業角度來說，這是關鍵利益。

就此分析，林桂軍說，他在讀完相關資料後，「越讀越不對勁」，因為晶片法案可能「不是我們（指大陸廠商）的事」，因為大陸廠商低端成熟晶片市場佔比約八成，但真正高端可能只有百分之十幾。

林桂軍認為，中國大陸現在應該先把成熟製程拿下，再來跟美國競爭，否則做了高端可能也不能掙到錢。他同時也提醒台灣：「Taiwan must be aware」，台灣可能才是美國晶片法案真正的對象，「但（美國）還可以把你（指台灣）作為工具」。

林桂軍表示，有說法稱晶片問題起源於5G，其實美國並不生產5G，獲利的是諾基亞、三星和愛立信，因此根本跟所謂安全問題無關。後來又有人說，晶片能控制住5G，所以美國就將注意力轉到晶片上，然後開啟一系列後續大家熟知的華為被列入黑名單等故事。