快訊

田徑／與林書豪相同曾用靜脈雷射治療 張嘉哲致歉並願受調查

高層人事大地震！波音執行長、董座接連請辭 新CEO可能人選曝光

年改先鋒石發基 為何態度大逆轉「撥補是目前唯一解」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸學者：台灣小心了，美國晶片法案可能是針對台灣

聯合報／ 記者黃雅慧／海南即時報導
對外經濟貿易大學原副校長、教授林桂軍（右二）指出，美國晶片法案表現雖然是對著中國大陸，但實際上可能是針對台灣。記者黃雅慧／攝影
對外經濟貿易大學原副校長、教授林桂軍（右二）指出，美國晶片法案表現雖然是對著中國大陸，但實際上可能是針對台灣。記者黃雅慧／攝影

中美科技戰有越演越烈之勢，不過中國對外經濟貿易大學原副校長、教授林桂軍26日在博鰲亞洲論壇接受本報採訪時表示，美國相關政策雖然是對著中國大陸，但實際上是針對台灣。因為晶片製造業優勢並不在於大陸，大陸雖然產量大，但多是低階製程晶片。

林桂軍分析，美國晶片製造業從2000年到現在，一直保持著跟大陸一至二代的差距，即使大陸造出先進的晶片，也是台商、三星或是美國商人在中國生產的，並不是大陸的企業，因此美國的對手絕對不是中國大陸。

林桂軍指出，現在問題是，經過一段長時間，比如20年後中國晶片會起來，但也可能不會。「現在（美國）是誰有市場就打誰，一開始打日本，接著就打台廠跟三星。」現在美國將焦點轉移到大陸上，從商業角度來說，這是關鍵利益。

就此分析，林桂軍說，他在讀完相關資料後，「越讀越不對勁」，因為晶片法案可能「不是我們（指大陸廠商）的事」，因為大陸廠商低端成熟晶片市場佔比約八成，但真正高端可能只有百分之十幾。

林桂軍認為，中國大陸現在應該先把成熟製程拿下，再來跟美國競爭，否則做了高端可能也不能掙到錢。他同時也提醒台灣：「Taiwan must be aware」，台灣可能才是美國晶片法案真正的對象，「但（美國）還可以把你（指台灣）作為工具」。

林桂軍表示，有說法稱晶片問題起源於5G，其實美國並不生產5G，獲利的是諾基亞、三星和愛立信，因此根本跟所謂安全問題無關。後來又有人說，晶片能控制住5G，所以美國就將注意力轉到晶片上，然後開啟一系列後續大家熟知的華為被列入黑名單等故事。

晶片 美國

延伸閱讀

迎AI PC元年 華碩推首台搭載Copilot鍵AI筆電

又是經典車型轉生跨界車嗎? Mitsubishi Lancer Sportback可能重返美國

輝達霸權難撼動 Google、英特爾組聯盟開發AI軟體

債市續獲資金流入 美國與全球市場吸金

相關新聞

陸學者：台灣小心了，美國晶片法案可能是針對台灣

中美科技戰有越演越烈之勢，不過中國對外經濟貿易大學原副校長、教授林桂軍26日在博鰲亞洲論壇接受本報採訪時表示，美國相關政...

政治正確本土抬頭 紐時：蘋果在中國黃金時代結束

蘋果公司的iPhone手機多年來主導著中國高端手機市場，但在中美科技競爭、中國全力投入自主研發下，最近iPhone在中國...

博鰲報告預估：今年亞洲經濟長4.5%，但收入增長壓力大

海南亞洲博鰲論壇26日發布「亞洲經濟前景及一體化進程報告」，中國社會科學院世界經濟與政治研究所所長張宇燕26日在記者會上...

澳門台協簡廷在：盼搭建粵港澳大灣區發展橋梁助台商

澳門台商聯誼會（澳門台協）去年底換屆後，於3月24日舉行第八屆第一次理監事會議，會長簡廷在表示，他見證澳門回歸後在短短六...

離岸人民幣一度升破7.24

受到中國人民銀行藉人民幣官方中間價傳達無意貶值的穩定信號，在岸及離岸人民幣昨（25）日應聲反彈走高，其中，離岸人民幣（C...

綠色低碳躍進 陸經濟新引擎

中國生態環境部副部長趙英民24日在北京舉行的中國發展高層論壇2024年年會表示，中國經濟社會發展已經進入了加快綠色化、低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。