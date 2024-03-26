綠色低碳躍進 陸經濟新引擎

中國生態環境部副部長趙英民24日在北京舉行的中國發展高層論壇2024年年會表示，中國經濟社會發展已經進入了加快綠色化、低碳化的高質量發展階段。

趙英民在發言中指出，中國實施積極應對氣候變化國家戰略，大力推進經濟社會綠色低碳轉型，採取了一系列有效舉措和行動。在生態環境質量、能源轉型等方面取得顯著成效的同時，經濟社會發展無論在量的增長還是質的提升上，都發生了歷史性的變化，取得了歷史性的成就。

具體表現在以下幾個方面：一是新產業、新業態彰顯綠色新動能。中國新能源汽車產銷量占全球比重超過60%，連續9年位居全球首位。電動汽車、鋰電池、光伏產品「新三樣」的出口增幅接近30%。

他指出，綠色低碳領域的蓬勃發展，正在成為中國經濟發展的新引擎。

二是生態環境質量改善取得明顯成效。2023年全國地級及以上城市PM2.5平均濃度為每立方米30微克，比疫情前的2019年下降了16.7%，全國地表水水質優良斷面比率達89.4%。他稱，以高水平生態環境保護推動經濟社會高質量發展的作用初步顯現。

三是綠色低碳市場機制持續完善。全國碳排放權交易市場第二個履約周期順利收官，共納入發電行業重點排放單位2257家，覆蓋年二氧化碳排放量超過50億噸，履約完成率超過99%。市場機制和手段在推動綠色低碳轉型實踐方面，正在發揮著日益重要的作用。

四是深度參與全球環境和氣候治理，推動聯合國氣候變化迪拜大會取得積極成果。趙英民指出，中國通過綠色「一帶一路」建設、氣候變化南南合作等渠道，為其他發展中國家提供力所能及的幫助，以中國智慧和中國行動，為全球氣候治理和綠色低碳轉型作出了最大的貢獻。