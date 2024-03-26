遞橄欖枝 陸向全球開放核科研設施

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
中核集團公布第一批面向全球開放的10座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年二月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）
中核集團公布第一批面向全球開放的10座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年二月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

中核集團近日公布了第一批面向全球開放的10座科研設施及試驗平台。巴基斯坦學者稱此舉體現中國高水平對外開放政策，有助各國研究及和平利用核技術，在能源、衛生、農業等領域發揮作用，造福廣大發展中國家。

中通社報導，在美西方頻頻技術封鎖之際，中國保持開放的大門，向世界拋出橄欖枝。中核首批開放的10座核技術科研設施，包括「世界六大中子源之一」的中國先進研究堆（CARR）、用於醫用同位素研發的岷江試驗堆、49-2游泳池式反應堆、微型中子源反應堆、北京放射性核束裝置（BRIF）、熱工水力試驗平台、地震台等核級設備檢定試驗設施、以風洞為代表的核環境模擬設施、新一代「人造太陽」中國環流三號（HL-3）實驗裝置、中國北山高放廢物地質處置地下實驗室等。

中核集團副總經理曹述棟表示，該集團已與全球60多個國家和地區建立了廣泛的科技經貿合作關係，願以此次開放核技術設施為契機，與世界共享科技成果，與全球的科研機構、核能企業及專家建立更加緊密的合作關係。

巴基斯坦智庫全球絲綢之路研究聯盟創始主席、工程學教授澤米爾．阿萬24日接受採訪表示，中國向世界開放核設施的舉措，受到各國特別是發展中國家的欽佩和讚賞。少數國家維繫核技術霸權，剝奪了小國的競爭力。中國此舉有助各國研究及和平利用核技術。

他說，目前許多國家面臨能源危機，發展中國家最為脆弱，其經濟無法支撐不斷上漲的能源成本。與其他發展中國家一樣，巴基斯坦面臨能源嚴重短缺的挑戰，不過已擁有少量核電廠，並取得相當好的管理經驗，符合國際原子能總署的安全標準，核電是一個可行的方向。此外，核技術還能在衛生、農業等廣闊領域中發揮奇蹟作用。未來，料巴基斯坦與中國的相關合作將在雙贏基礎上不斷發展。

中國中央財經大學國際經濟與貿易學院副教授劉春生表示，此舉是中國深入開放的重要體現。技術的生產與共享造福全球，若中國的核電技術在全球範圍內得到認可，將產生巨大市場規模及示範效應，促進企業技術更新迭代，同樣有助中國核電發展。

巴基斯坦 核電

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