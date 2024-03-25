影／陸遭我方質疑人質外交 陳玉珍嗆： 完全胡說八道

金門兩釣客迷航大陸事件持續發展，其中一名釣客已於前日返金，另一名具有現役軍人身分的釣客則還被留置，遭我方官員質疑是「人質外交」。立委陳玉珍今上午從陸返金並於抵達碼頭時表示「這完全是胡說八道」，只是因為民眾一開始沒有如實說出身分，所以才有調查過程，現在都往好方向進行，兩岸應彼此釋出善意，對兩岸往來才有助益。

金門2名釣客因濃霧迷航漂流到大陸，被陸方留置數天，當中金門吳姓釣客已於前日下午順利返金，不過另一名具有軍人身分的釣客則是還遭扣留，該情況發展被我方官員質疑是人質外交。陳玉珍今上午從大陸乘船返金，10時50分抵達水頭碼頭接受聯訪回應。

「這完全是胡說八道」陳玉珍表示，哪裡有人質外交，整個事情始末是金門釣客在釣魚時不幸濃霧飄流，很幸運被大陸海警救起來，而且對民眾有非常妥善的照料，因為其中因為民眾剛開始沒有如實說出身分，所以該現役軍人民眾就還要留在那邊做調查。

陳玉珍指出，另外一位吳姓釣客已經被送回來了，而有關現役軍人釣客，從她去大陸了解的結果，對岸也同意如果有家屬要赴陸探望，他們可以安排，所以一切都往好的方向進行，這是大陸釋出善意的表現，所以兩岸彼此要多釋出善意，對兩岸往來比較有好的助益。

至於什麼時候去大陸探望該釣客？陳玉珍強調，這要尊重家屬想法，以及大陸方面的時間安排，細節會跟家屬保持聯絡後跟大家告知。她強調，陸方不會讓該釣客滯留很久，只是中間有一些過程，因為剛開始被救起時的身分證明文件跟後來查核的不大一致，所以才會有這樣的調查過程，不然就已經可以回來了。