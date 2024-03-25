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葡萄酒配對火鍋 匈牙利走進重慶

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「從美食角度來看，將匈牙利托卡伊產區的葡萄酒與中國重慶火鍋進行配對，這在世界上是獨一無二的特色。」23日在重慶開幕的匈牙利國慶節暨2024年中國西部匈牙利文化節布達佩斯之春活動中，匈牙利總理辦公室國家葡萄酒推廣政府委員魯庫斯福爾維．保羅表示，希望來自托卡伊的優質葡萄酒能成為中國大陸民眾日常餐桌上不可或缺的一部分。

中新社報導，開幕式上，匈牙利總理辦公室國家葡萄酒市場推廣辦公室和重慶冠達世紀遊輪有限公司簽署協議，促進雙邊商業和旅遊業的發展。 　　

匈牙利托卡伊地區是世界上最優質的貴腐酒（貴腐甜白酒）產地之一。貴腐酒以附著於葡萄皮上一種特殊黴菌釀製而成，因獨特的口感和風味受全球酒迷青睞。

據悉，匈牙利駐重慶總領事館每年舉辦文化節活動，逐漸成為重慶市民了解匈牙利的窗口，也成為兩地民眾加深友誼的紐帶。 　　

活動當天舉辦的小型畫展，展示了漁人堡、聖安德烈、黑維茲等匈牙利久負盛名的景點，期待重慶市民前去打卡。此外，匈牙利駐重慶總領事館還邀請該國媒體到川渝采風，將巴渝文化和山城美景全方位展現給匈牙利國民和海外觀眾。 　　

為加強中匈兩國青少年在體育文化方面的交流，2024首屆中匈青少年國際魔方公開賽在當天啟動。該賽事活動從3月持續至7月，將在中國開展100餘場城市賽，隨後在北京、上海、廣州、香港、重慶、布達佩斯開展6場大區賽，最後在重慶舉行總決賽及頒獎儀式。

匈牙利 葡萄酒

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