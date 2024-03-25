聽新聞
test
0:00 / 0:00
西藏最大風電場 首台機組發運
近日由東方風電自主研製的中核薩迦30萬千瓦風光儲一體化項目—20萬千瓦風電項目首台風電機組，順利發運。這是西藏地區單機容量最大、規模最大的風電場，將安裝40台由東方風電自主研製的DEW-G5000-183高原型風電機組。
據介紹，該機組具備成熟可靠的電氣主回路拓撲結構、良好的環境適應性，發電效率高，機組穩定性強。適應高海拔強紫外線、高雷暴、低溫覆冰環境特點，能夠在嚴苛的自然環境下長期穩定運行。機組同時搭載了先進載荷控制演算法，能有效減少風輪不平衡荷載，充分提高機組運行平穩性。
中核薩迦30萬千瓦風光儲一體化項目風電場，位於喜馬拉雅山北麓日喀則市薩迦縣，距離珠穆朗瑪峰僅140公里，平均海拔約4600米。專案風光總容量30萬千瓦，其中規畫光伏容量10萬千瓦，規畫風電容量20萬千瓦，預計年發電量達到6.6億度電。項目建成後，將有效改善地區能源結構，減少碳排放，推動西藏地區新能源產業創新發展。
東方風電總部位於四川省德陽市。多年來，企業依託地域優勢，持續改進、迭代優化，形成行之有效的高原山地風電系統性解決方案。截至目前，已有3000餘台風機在海拔高度2000—5000米的高原山地穩定高效運行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言