陸拉攏外企 李強：擴大內需促創新

大陸國務院總理李強昨在中國發展高層論壇年會發表演說，稱大陸經濟長期向好基本面沒有改變，宏觀政策發力空間較大，將努力擴大內需，加快發展「新質生產力」。他向外企喊話，將持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，保障企業權益，以更高水準開放連結世界，分享機遇。大陸發改委主任鄭柵潔指出將更大力度引進外資，加快發布二○二四年版外商投資准入負面清單，繼續支持重大外資項目建設。

大陸在「兩會」後廣邀全球工商界領袖參與在北京為期兩天的中國發展高層論壇，堪稱今年首個主場大型招商活動。這次打破慣例，不僅由李強發表演說，外傳論壇後，大陸國家主席習近平將會晤美國商界領袖。外界認為在今年前二月大陸實際使用外資金額年減近兩成背景下，北京不僅要拉攏外企，也藉機釋放重視經濟信號。

談及大陸經濟現況，李強稱大陸經濟回升向好的態勢持續鞏固增強，新產業、新模式、新動能加快成長壯大，大陸經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好基本面沒有改變。

就經濟發展方向，李強指出大陸將著力擴大國內需求，進一步推進「全國統一大市場」建設，推進新型城鎮化，推動大規模設備更新和大宗耐用消費品以舊換新。針對「新質生產力」，他指大陸將加快構建現代化產業體系，堅持以科技創新推動產業創新，統籌推進傳統產業升級、新興產業壯大、未來產業培育。

鄭柵潔以「積極培育和發展新質生產力」為題指出，將加快培育壯大新興產業，促進數位技術和實體經濟融合、先進製造業和現代服務業融合，打造生物製造、商業航太、新材料、低空經濟等新成長引擎；加快布局未來產業，開闢量子技術、生命科學等新領域，開展「人工智慧＋」行動。

他並提及大陸城鎮化率每提高一百分點，可拉動約兆元（人民幣，下同）新增投資需求及兩千多億元新增消費需求，推動設備更新和耐用消費品更新換代，預計分別形成規模五兆元以上市場，和釋放兆元規模市場潛力。

中國發展高層論壇由大陸國務院發展研究中心主辦，昨天開幕式約有四百名中外代表參加，包括來自國際組織和世界五百強企業等工商界領袖，世界銀行總裁彭安杰、國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃、蘋果執行長庫克、沙烏地阿美石油公司總裁兼執行長納瑟、埃克森美孚石油公司執行長伍茲等人都出席。