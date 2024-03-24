快訊

前後任市長互槓！台智光案挨批甩鍋鬼扯 蔣萬安15字反酸柯文哲

剴剴案未歇！衛福部、教育部查核兒盟 列出養、督導等7大缺失

小林製藥生產紅麴出事...日媒爆該產品8成外售：52間公司「包含台灣業者」

已下達新指令！陸政府部門將淘汰英特爾、超微處理器 全改用陸製

經濟日報／ 編譯／任中原
美中晶片戰持續升溫。路透
美中晶片戰持續升溫。路透

中國大陸當局已下達新指令，要求政府部門使用英特爾超微處理器的個人電腦與伺服器將逐步淘汰，改用國內製造的處理器，同時準備揚棄微軟的Windows作業系統、及外國製造的資料庫軟體，改用國內開發的軟體。

中國大陸財政部與工信部已於去年12月26日針對新採購的個人電腦、筆記型電腦及伺服器，發出類似指令；同日中國信息安全認證中心也首次列出「安全且可靠的」處理器與作業系統，全都是由大陸廠商製造及開發的產品。

18種政府認可的處理器包括華為及飛騰集團的產品，而這兩家公司都名列美國的出口黑名單。中國大陸處理器製造業者是運用英特爾x86、安謀及國內科技的混合架構，以及Linux軟體。

地方主管官員表示，這些標準是「首次適用於全國、詳細且明確的指示，以促進新創」。

國務院國有資產監督管理委員會也對國有企業發出類似指示，要求國企2027年前將科技採購完全轉向國內供應商。國企從去年起每季都須向主管機關報告資訊科技系統改造的進度，但仍能使用一些外國科技。

國企擺脫外國硬體，將使美國企業在大陸的業務受創，而且是拿英特爾及超微等處理器製造業者開鍘。去年大陸是英特爾最大的市場，540億美元營收額中有27%來自大陸；超微230億美元營收中，15%來自大陸市場。微軟未詳細公布在大陸的營收額，不過總裁史密斯去年曾對國會表示大陸市場的營收比率為1.5%。

主管 美國 英特爾 處理器 超微

延伸閱讀

台積電別想了？英特爾拿到晶片法案最大筆補助！美商務部高層：不可能拿到更多

台積電3奈米產能利用率衝80%

出席2024年台北國際電腦展 英特爾執行長基辛格將進行專題演講

英特爾成立獨立FPGA公司Altera 開啓AI時代

相關新聞

已下達新指令！陸政府部門將淘汰英特爾、超微處理器 全改用陸製

中國大陸當局已下達新指令，要求政府部門使用英特爾與超微處理器的個人電腦與伺服器將逐步淘汰，改用國內製造的處理器，同時準備...

只能用陸貨？英媒揭露：大陸將禁止政府部門使用英特爾、超微晶片

中國與西方科技角力不斷，據英國《金融時報》報導，大陸內部已提出最新指導方針，下令官方機構不得採購使用英特爾（Intel）...

「中產返貧」成話題！大陸降薪、失業增加 上班族苦嘆：職位上升工資卻下降

中國官方日前公布今年前2個月個人所得稅收入，比去年同期大減15.9%，被認為是降薪與失業增加的反應。輿論普遍認為，中產階...

庫克赴北京出席論壇 指蘋果將繼續投資中國大陸

中國發展高層論壇2024年年會於今明兩天在北京舉行，由中國國務院總理李強在開幕式上發表主題演講。今年主題為「持續發展的中...

過去一年「防風險中滾石上山」 陸發改委：加速取消製造業外資准入限制

中國發展高層論壇2024年年會24日在北京登場，大陸國家發改委主任鄭柵潔在會上表示，接下來將在工業、農業、建築、交通、教...

張庭夫婦捲土重來 「TST庭祕密」開店65天只賣出3件

台灣藝人張庭、林瑞陽名下資產解凍後，公司近日展開線下活動，會員內容更隱蔽，被陸媒形容「微商教母捲土重來」，不過，截至23...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。