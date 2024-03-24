李強：中國物價低、負債率不高 宏觀政策空間仍大

據新華社報導，大陸國務院總理李強24日表示，當前中國物價漲幅較低，中央政府的負債率不高，宏觀政策發力空間比較大。下一步將努力擴大國內需求，更加突出以科技創新推動產業創新，著力完善科技創新體系，加快發展新質生產力。

李強24日上午在中國發展高層論壇2024年會開幕式發表主題演講時指出，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，即便經濟運行中出現一些「波動」，也不會改變長期向好的大趨勢。從前兩個月來看，中國經濟發展開局良好，經濟的新動能正在加快成長壯大，新技術的加快成長、應用，引領經濟的轉型升級，中國的人才紅利也正在加速升級。

李強稱，廣大企業是中國經濟持續發展的參與者、貢獻者，也是見證者、受益者。中國一直以來，都把尊重市場、服務企業作為規劃經濟工作的重要立足點、實施經濟政策的重要著力點，始終做企業發展成長道路上的同行者、好夥伴。特別是去年以來，進一步改善優化服務，建立與企業常態化溝通交流機制，認真回應解決企業關切，積極建構有效市場和有為政府更好結合的制度機制。相信政府與企業的相互信任、雙向奔赴，一定能匯聚成攜手同行、發展共贏的強大合力。

李強提到，要靈活適度精準有效，在總量上將靈活用好各類貨幣政策工具，促進信貸合理增長和均衡投放；要推動社會綜合融資成本穩中有降，增強居民消費意願。此外，還要增強宏觀政策的協同配合，加強財政、就業、產業等政策的協調。

他強調，中國在經濟恢復增長的過程中，沒有以積累長期風險為代價來換取短期的增長。中國將繼續努力打造一流的營商環境，歡迎各國企業投資中國、深耕中國。

另，據香港《信報》，李強還指出，中國將繼續推進以人為本的新型城鎮化，把推進農業轉移人口市民化擺在一個重要位置，並推動大規模設備更新和大宗耐用消費品以舊換新。

他表示，下一步將更加突出以科技創新推動產業創新，著力完善科技創新體系；深入推動數據經濟創新發展，加快推動人工智能發展；加快發展新質生產力，積極打造生物製造等新興產業；要構建現代產業體系，推動現代服務業與先進製造業深度融合。