陸鼓勵外商投資 製造業是重點

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸國家發改委利用外資和境外投資司負責人華中20日透露，鼓勵外商投資產業目錄修訂工作已經啟動，大陸全國目錄的修訂將繼續以製造業作為鼓勵外商投資重點方向。

中新社報導，今年大陸政府工作報告要求擴大鼓勵外商投資產業目錄。國務院辦公廳最新發布的「扎實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案」亦對此作出部署。 　　

華中在國務院政策例行記者會上說，現行2022年版鼓勵外商投資產業目錄總條目1474條，包括全國鼓勵外商投資產業目錄519條，中西部地區外商投資優勢產業目錄955條。符合條件的鼓勵類外商投資可依法享受稅收、土地供應等政策優惠。 　華中表示，發改委會同有關部門已啟動鼓勵外商投資產業目錄修訂工作。修訂過程中將通過實地調研、召開座談會等多種形式，與外國商會、外資企業充分溝通，聽取各方面的意見和訴求。 　他介紹，初步考慮，全國目錄的修訂將繼續以製造業為鼓勵外商投資重點方向，同時促進服務業和製造業融合發展，加大對先進製造業、現代服務業、高新技術、節能環保等領域支持力度。

中西部目錄的修訂將充分挖掘各地方資源稟賦和產業條件，因地制宜加大對基礎製造、適用技術、民生消費等領域支持力度。華中說，大陸中西部和東北地區發展環境愈來愈好，資源豐、市場廣、人才足，歡迎全球跨國公司將業務更多布局這些區域。

外資 資產

延伸閱讀

折疊手機異軍突起！大陸廠商爭相發布 供應鏈有望持續受益

又見集體霸凌！妙齡女遭圍毆、脫光衣服下跪 大陸官媒：整治該動真格了

影／金馬澎分署抽查輸台貨物 累計查獲逾3噸大陸香菇

鬼斧神工！大陸西藏昌都發現「大型雙層藍冰洞」 內部宛如水晶宮殿

相關新聞

糖酒會開幕 逾6600展商與會

第110屆大陸全國糖酒商品交易會暨春糖節（簡稱糖酒會）20日在成都開幕。中新社報導，作為大陸食品和酒類行業最大的產銷對接...

天水麻辣燙暴紅 甘肅食材外銷旺

3月上旬以來，甘肅天水麻辣燙火爆出圈，其重要食材和調味料引起中外消費者關注。近日相關企業借勢開拓海外市場。

人潮爆多！蘋果亞洲最大旗艦店在上海開幕 庫克親自開門迎客

號稱大中華地區最大的蘋果旗艦店「Apple靜安」21日晚間19時在上海靜安寺前的靜安廣場正式開幕，蘋果CEO庫克（Tim...

發改委研究起草「民營經濟促進法」 大陸央行：還有降準空間

中國大陸力促經濟加速復甦，為鼓勵及促進民間投資發展，大陸國家發改委副主任劉蘇社在21日的記者會上透露，目前正在研究起草「...

陸鼓勵外商投資 製造業是重點

大陸國家發改委利用外資和境外投資司負責人華中20日透露，鼓勵外商投資產業目錄修訂工作已經啟動，大陸全國目錄的修訂將繼續以...

考察海南自貿港 逾30外企找商機

郵輪遊艇、創新醫療、新能源汽車…3月19日至20日，30餘家外資企業走進海南自貿港尋找投資商機，關注新興產業發展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。