陸鼓勵外商投資 製造業是重點

大陸國家發改委利用外資和境外投資司負責人華中20日透露，鼓勵外商投資產業目錄修訂工作已經啟動，大陸全國目錄的修訂將繼續以製造業作為鼓勵外商投資重點方向。

中新社報導，今年大陸政府工作報告要求擴大鼓勵外商投資產業目錄。國務院辦公廳最新發布的「扎實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案」亦對此作出部署。

華中在國務院政策例行記者會上說，現行2022年版鼓勵外商投資產業目錄總條目1474條，包括全國鼓勵外商投資產業目錄519條，中西部地區外商投資優勢產業目錄955條。符合條件的鼓勵類外商投資可依法享受稅收、土地供應等政策優惠。 華中表示，發改委會同有關部門已啟動鼓勵外商投資產業目錄修訂工作。修訂過程中將通過實地調研、召開座談會等多種形式，與外國商會、外資企業充分溝通，聽取各方面的意見和訴求。 他介紹，初步考慮，全國目錄的修訂將繼續以製造業為鼓勵外商投資重點方向，同時促進服務業和製造業融合發展，加大對先進製造業、現代服務業、高新技術、節能環保等領域支持力度。

中西部目錄的修訂將充分挖掘各地方資源稟賦和產業條件，因地制宜加大對基礎製造、適用技術、民生消費等領域支持力度。華中說，大陸中西部和東北地區發展環境愈來愈好，資源豐、市場廣、人才足，歡迎全球跨國公司將業務更多布局這些區域。