發改委研究起草「民營經濟促進法」 大陸央行：還有降準空間

中國大陸力促經濟加速復甦，為鼓勵及促進民間投資發展，大陸國家發改委副主任劉蘇社在21日的記者會上透露，目前正在研究起草「民營經濟促進法」，為更好促進民營經濟發展提供法治保障，為民間投資營造穩定、可預期的制度環境。此外，中國人民銀行（大陸央行）副行長宣昌能釋出降準預期，他說，目前法定存款準備率仍有下降空間。

大陸國新辦21日邀請發改委、財政部、人行官員，介紹近期投資、財政、金融相關數據及政策情況。

劉蘇社表示，近期發改委充分發揮政府投資的帶動放大效應，積極支持社會資本參與重大項目建設，並著力擴大有效益的投資，在1到2月主要呈現製造業投資成長加快、新動能投資成長動能良好、民間投資在整體投資中的比重回升、基礎建設投資發揮了有效支撐作用等亮點，下一步將統籌用好中央預算內投資、超長期特別國債、地方政府專項債券等政策工具，加速審核地方政府專款債券項目，充分發揮政府投資引導作用。

就今年大陸政府工作報告提出，赤字率擬依3%安排，大陸財政部副部長廖岷說，今年大陸安排地方政府專款債券人民幣3.9兆元，比去年增加人民幣1千億元，還有人民幣1兆元超長期特別國債，再加上實施結構性減稅降費政策，將為實現今年經濟社會發展目標提供必要且有力支撐。

貨幣政策方面，宣昌能說，大陸貨幣政策有充足的政策空間和豐富的工具儲備，法定存款準備率仍有下降空間。下階段，穩健的貨幣政策將繼續靈活適度、精準有效，合理把握債券與信貸兩個最大融資市場的關係，保持流動性合理充裕。