天水麻辣燙暴紅 甘肅食材外銷旺

3月上旬以來，甘肅天水麻辣燙火爆出圈，其重要食材和調味料引起中外消費者關注。近日相關企業借勢開拓海外市場。

中新社報導，因「天河注水」而得名的天水市，雨水少、光照足、溫差大，出產調料口感好、品質佳。如甘肅甘谷辣椒、秦安花椒、手擀粉、麻辣燙花束等食材成就了天水麻辣燙獨特風味和誘人品相。

天水馬鈴薯具有質地細膩、口感好、澱粉含量高等特點，適宜加工馬鈴薯澱粉，而馬鈴薯澱粉是製作手擀粉的優質原料。在甘肅豐收農業科技有限公司機器轟鳴聲中，粉碎的馬鈴薯經過一道道工序變身為細膩潔白的馬鈴薯澱粉，等待打包發往國外市場。

「目前我們公司生產的馬鈴薯澱粉已出口義大利、柬埔寨、阿拉伯聯合大公國等多個國家和地區。」該公司外貿負責人王旭東說。「一口麻、兩口辣、三口鮮香。」麻是天水麻辣燙出圈的重要元素。而甘肅花椒憑藉麻味醇正、芳香濃郁的特點，成為天水麻辣燙的加分項。

3月中旬以來，在甘肅隴南市文縣嘉誠農副產品有限公司生產廠房內，濃郁的椒麻味撲面而來，工人們正在對收購的花椒揀選分級，經分類打包後將被端上海外消費者餐桌。

「藉著天水麻辣燙的熱度，甘肅花椒不僅享譽國內，更是征服了國外消費者的味蕾。」甘肅文縣嘉誠農副產品有限公司負責人蔣巧娥說，一系列初級農產品出口的好政策，幫助她們的花椒實現了海外暢銷。

據蘭州海關20日介紹，伴隨著麻辣經濟的帶動，甘肅豆製品、蔬菜等產品出口訂單不斷增加，開拓國外市場步伐不斷加快。