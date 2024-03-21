蘇姿丰現身北京 攜聯想、華碩等展示AI PC相關產品

超微（AMD）於21日在北京舉行「AI PC創新高峰會」，超微CEO蘇姿丰親臨現場，並在會上宣布旗下面向AI PC的Ryzen 8040系列處理器正式出貨。同時，超微攜手聯想、華碩等合作夥伴共同展示多款基於Ryzen 8040系列的AI PC產品。

超微透露，到2024年底，超微將有超過150個應用由人工智慧平台開發，包括許多中國大陸領先的軟體供應商。

綜合《芯智訊》等陸媒報導，蘇姿丰表示，超微已擁有從雲端到端的完整人工智慧（AI）解決方案，能夠全面支援各種層級的AI能力的部署。超微在去年12月推出的AI PC產品的代號為「Hawk Point」的Ryzen 8040系列處理器，是全球首個整合NPU的x86處理器，將幫助PC產品的重新構想，並助力用戶實現端側的AI和個人化體驗。

公開資料顯示，超微的Hawk Point系列共有9個SKU，其中配備NPU核心的主要是Ryzen 9 8945HS、Ryzen 7 8845HS 和Ryzen 7 8840HS。而Ryzen 8040系列處理器配備了與上一代相同的4nm Zen 4 CPU 核心架構，主頻提高到5.2GHz；配備了XDNA NPU，擁有16TOPS的AI算力，AI性能較上代提升60%。

超微公開數據指，Ryzen 9 8945HS較Ryzen 9 5900H將帶來40%倍的視訊編碼能力提升，120%的圖形效能提升。特別在AI性能上，較上代Ryzen 7040系列有著6成提升。

蘇姿丰還提到，超微一直重視發展AI技術，「AI大模型有著將電腦轉變為最智能、最個性化設備的能力，為用戶帶來一系列全新的體驗和功能。」早些時候，超微針對AI PC打造的Ryzen 8040系列晶片是最適合AI的行動處理器，共有39個頂級處理器，性能和電池續航時間均處於業界領先地位。

目前，Ryzen 8040系列處理器已正式出貨。現階段宏碁、華碩、聯想（ThinkPad）、戴爾、惠普、機械師、微星等眾多品牌廠商都將推出採用Ryzen 8040系列處理器的AI PC產品。

而聯想集團副總裁、中國區總裁劉軍在會上也宣布，將在4月18日正式發表以超微Ryzen 8040系列處理器為基礎的AI PC新品。劉軍還在現場用內嵌超微晶片Hawk Piont的聯想AI PC原型機展示AI PC文生圖的整個過程，生成一份有牡丹花圖案的邀請函給蘇姿丰。

蘇姿豐也提及，超微正在與全球和中國的多家領導企業合作，加速AI技術在端側和平台應用。而超微高級副總裁、計算與圖形總經理Jack Huynh則表示，到2024年底，超微將有超過150個應用由人工智慧平台開發，包括許多中國領先的軟體供應商。

據悉，超微Ryzen AI下一代處理器「Strix Point」將會在今年正式發布，會升級Zen5 CPU內核，RDNA3+ GPU內核，以及XDNA 2 NPU內核。