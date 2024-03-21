南韓商界籲陸 為企業鬆綁

在大陸外長王毅訪問紐澳之際，第一次中韓工商領導人經濟會議也在北京舉行，南韓代表呼籲，中國大陸應放寬對企業的限制，加強政策扶持，以確保全球供應鏈的安全平穩運作。

由中國國際跨國公司促進會（CICPMC）特邀副會長尚福林率領的中國企業家代表團，十九日與南韓經濟團體「南韓經營者總協會」會長孫京植率領的南韓企業家代表團，在北京聯合舉辦第一次韓中工商領導人經濟會議。這是兩國企業家團體疫後首次線下交流。

據韓聯社報導，尚福林強調，只有中韓深化合作，構建更緊密的經濟關係，利用各自在市場規模和資源上的優勢，發展成果才能更好更多地惠及人民。中國願同南韓有關部門、工商界保持密切溝通與交流，深化產業投資，推動兩國企業在科技創新、數位經濟和文化產業等領域開展雙向投資合作。

孫京植稱，新冠疫情大流行過後，全球經濟低迷、地緣政治風險和供應鏈風險正在加劇。互為近鄰的中韓兩國，應該齊心協力確保產業鏈供應鏈的穩定性。他強調，不僅是雙邊經濟，兩國還應為整個東北亞地區的經濟發展與和平穩定做出貢獻。

孫京植呼籲中方放寬對企業的限制，加強政策扶持。他強調，為確保全球供應鏈的安全平穩運作，進一步提升兩國經貿合作水準，企業自由投資和經營必不可少。

中韓企業界人士在會上決定發表旨在促進兩國經濟合作、改善營商環境的聯合宣言，並就將在首爾舉行第二次會議並定期舉行該會形成共識。

此外，中歐金融工作第一次小組會議十八、十九日也在北京召開。大陸央行行長潘功勝與歐盟駐華大使庹堯出席並致辭。雙方就資本市場建設、可持續金融、跨境數據傳輸與跨境支付等進行了交流。雙方一致同意應在第二次中歐金融工作組會前持續跟進部分重點議題，力爭形成早期成果。

雙方均認為，中歐金融工作小組可以成為溝通政策的重要管道、解決實際問題的關鍵平台，以及探討全球經濟與金融問題的有價值論壇。