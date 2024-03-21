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騰訊失色 去年淨利減39%
騰訊控股昨（20）日發布去（2023）年度財報，全年營收為人民幣6,090.15億元（約新台幣2.68兆元），年增10%；權益持有人應占盈利人民幣1,152.16億元（約新台幣5,100億元），年減39%，基本每股盈利人民幣12.19元。
值得留意的是，騰訊宣布將股份回購規模翻倍，從2023年的490億港元（約新台幣2,000億元）增加至2024年的超1,000億港元（約新台幣4,080億元）。
騰訊去年第4季營收人民幣1,551.96億元，年增7%，略遜市場預期；單季權益持有人應占盈利人民幣270.25億元，年減75%。
騰訊並建議派發截至2023年12月31日止年度的股息每股3.40港元，約等於320億港元，增長42%。
在外界關注的遊戲業務方面，騰訊2023年網路遊戲業務營收人民幣1,799億元，年增5.4%。且2023年國際市場營收在騰訊遊戲占比首次提升至30%，代表國際市場成為騰訊遊戲的新增長引擎。
騰訊表示，2023年公司在多個產品和服務上取得了突破，視頻號的總使用者使用時間翻倍，廣告AI模型的改進顯著提升了精準投放的效果，國際市場遊戲在遊戲收入占比達到30%新高。
具體來看，2023年騰訊小遊戲的總流水（玩家在遊戲中花費的金額）增長超過50%。
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