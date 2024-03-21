北京 日均出現337科技型企業

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

2023年，北京技術合同成交額突破8500億元人民幣，平均每天誕生337家科技型企業，國家高新技術企業、專精特新「小巨人」企業及獨角獸企業數量均居大陸全國各城市首位。

中新社報導，北京市市長殷勇在19日舉行的發布會上表示，近年來，北京國際科技創新中心建設取得明顯成效。從科研成果看，北京每萬人發明專利擁有量超過262件，高被引論文1292篇，均居大陸全國首位；從綜合評價看，北京連續8年蟬聯自然指數—科研城市全球首位。 

殷勇指出，北京將繼續搶抓機遇，包括提升科技攻關能力、深化科技體制改革、加強人才培養引進等。 　　在深化科技體制改革方面，北京著重建立企業主導的創新聯合體，推動產學研更好協同；落實好《北京市促進科技成果轉化條例》，切實保障研發人員的權益；針對科研主體活力不足問題，給予新型研發機構更大自主權，政府不干預日常活動，但要加強第三方的考核評估，實現扶優汰劣。

北京 專利 指數

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