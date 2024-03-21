博鰲論壇用電 近零碳示範區供應

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
在博鰲近零碳示範區拍攝的新聞中心改造項目和安裝在新聞中心室外的太陽能地磚。（新華社）
在博鰲近零碳示範區拍攝的新聞中心改造項目和安裝在新聞中心室外的太陽能地磚。（新華社）

海南省新聞辦公室19日在「博鰲近零碳示範區創建情況」新聞發布會上稱，18日啟動運行的海南博鰲近零碳示範區全年能生產綠電約3200萬度，可滿足博鰲亞洲論壇年會所有場館實現綠電的100%示範區內生產供應。

中新社報導，海南博鰲近零碳示範區（簡稱示範區）位於博鰲亞洲論壇年會舉辦地海南博鰲東嶼島。中國城市規劃設計研究院海南分院院長、海南省工程勘察設計大師胡耀文介紹，示範區通過「源網荷儲」的新能源自供給體系，全年生產的綠電既可以滿足約1700萬度的用電需求，又有1500萬度剩餘綠電可以上網，預估每年可儲備約7720噸負碳。 　　

他還介紹，示範區通過採用智能幕牆開啟扇、立體綠植遮陽，更換高效製冷設備，建設循環花園等手段，更新改造既有建築與環境，系統性推進區域降碳。 　　

海南省瓊海市市長傅晟說，博鰲亞洲論壇年會的所有場館實現100%綠電供應，為會議會展產業更大範圍推廣綠色辦會模式奠定了良好的基礎。 　　

博鰲亞洲論壇年會核心服務企業中遠海運博鰲有限公司副總經理樊沖表示，目前已建立東嶼島碳普惠平台，用戶可通過綠色低碳出行、入住、娛樂，參與綠色低碳回收行動，獲得積累碳幣，兌換零碳禮品。未來示範區將引入零碳會議概念，探索會議碳中和模式。

博鰲 綠色

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