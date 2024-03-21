學者：外資流出中國不會持續太久

在地緣政治風險、全球經濟景氣不振下，近年外資流出中國大陸為全球所關注。上海社科院經濟研究所西方經濟學研究室主任詹宇波19日在上海中外媒體學術沙龍指出，如果從今年初經濟表現來看，外資流入減少不會持續太久。對於外資擔憂反間諜法，他說，反間諜法應視為中國法治化進程環節，不應該過度誇大。

詹宇波指出，從大陸商務部、外管局公布的數據來看，2023年外資流入確實下降，但他認為如果從其他角度看，不論是與全球外資流出入比，還是與中國2016-2019疫情前對比外資流入對比，中國去年外資流入量仍不算太低。

為什麼去年外資流入中國會減少？詹宇波分析有四個原因：一是全球經濟不景氣；二是地緣政治帶來寒蟬效應，外資企業都要為技術限制與管控早做打算；三是疫情間的衝擊效應仍在，雖然疫情在2022年末結束，但國際航班、移民館簽證申請仍未完全恢復正常，這些對外資都有影響；四是中國經濟發展現處新階段與戰略，中國創新、綠色發展已經成為明確導向，這是內、外資都要適應的變化。

詹宇波說，未來外資可以注意兩個機遇：一是大陸官方不論中央到地方，對外資一直持開放、歡迎態度；二是要觀察中國新舊動能轉換期間給外資提供新機會與市場環境。他以德國車企福斯為例，該車企一款ID3系列在德國售價是中國市場的兩倍，會導致這種原因，只能理解福斯汽車在陸面臨比德國更高的市場競爭。這意味外資要較好適應參與中國市場，要做到自己本身要創新、提高生產效率。

外界關注中美貿易戰的走向，詹宇波表示，中美貿易最近變化跟當時狀況已經不一樣，近幾年可以看到中國對東南亞、墨西哥貿易額在上升，這代表通過轉口貿易，中美仍保持很強的聯繫。

針對近年有聲音認為中國不需要外資，詹宇波說，先前大陸提出雙循環時，確實有中國發展不需要外資參與的聲音，但他認為，從大陸官方表述可知並非如此，雙循環大戰略跟國內外形勢變化密切相關。此外，沒有任何國家要關上國門，不吸引外資、不涉及國外市場不可想像。美國小院高牆是封閉戰略，相信中國對這一點認識比美國更清楚。