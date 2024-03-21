諾和諾德 天津廠增資40億人民幣

丹麥生物製藥公司諾和諾德19日宣布，將在其全球戰略生產基地天津增資約40億元人民幣，用於無菌製劑擴建項目。當日舉行了該擴建項目的奠基儀式。

新華社報導，此次投資建設的無菌製劑擴建項目將採用全球領先的隔離器技術，為製劑生產提供更高水平的無菌保障。

諾和諾德全球企業副總裁兼天津生產廠總裁安諾生表示，此次擴建將進一步提升企業產能，支持未來更多創新藥的本地化落地生產，為患者提供高質量藥品。

今年是諾和諾德中國成立30周年。30年前，諾和諾德天津生產廠開始建設，邁出了植根中國的第一步。2023年諾和諾德投資11.8億元人民幣啟動成品廠房擴建項目，引進預填充注射筆生產線。時隔一年，諾和諾德在天津又一次大規模增資。

諾和諾德全球高級副總裁兼大中國區總裁周霞萍說：「天津是我們在華發展的出發地。我們將持續推動創新、深化合作、加速藥品本地化生產，服務更多患者。」

諾和諾德成立於1923年，是一家全球領先的生物製藥公司，總部位於丹麥。目前在全球80個國家和地區擁有數萬名員工，向全球約170個國家和地區提供產品和服務。