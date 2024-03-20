大量零部件產自大陸 黃仁勳：供應鏈全球化很難被打破

AI晶片大廠輝達（Nivdia）執行長黃仁勳19日表示，輝達的晶片中有大量的零部件產自大陸，這與全球汽車供應鏈的複雜性是一個道理，供應鏈的全球化是很難被打破的。

第一財經日報報導，黃仁勳強調大陸市場的重要性並指出，正盡全力使輝達的業務在大陸能夠實現最大化，「我們向大陸市場推出了L20和H20晶片，這些向大陸出售的晶片將符合要求。」

去年起輝達在一些市場上陸續推出雲服務，黃仁勳表示，雖然輝達推出雲服務DGX Cloud，但策略依然是與雲服務提供者合作，將輝達的雲放入他們的雲中。輝達不會成為一家雲計算公司，目標是透過軟體的構建，讓全球的開發者和雲服務提供者採用輝達的架構來構建產品。

因此黃仁勳認為，儘管目前很多雲服務提供者都在研發晶片，但這些企業研發晶片的邏輯與輝達的業務邏輯是完全不同的。他沒有就輝達晶片的定價策略是否會因為這些大型科技公司自研晶片而發生變化給予評論，也沒有就輝達在大陸的雲服務策略提供更多資訊。

科創板日報報導，一名產業鏈人士表示，輝達對華「特供版」AI晶片H20的性能，相當於H100的四分之一，性價比不太好，產能供應也跟不上，量供預計要到今年下半年。

北京一名經銷商則表示，目前來看，H20的需求聲量並不大，主要是「性價比不高」，大陸國產算力晶片也是廠商的一個選擇。

該經銷商表示，目前算力廠商的晶片底層技術多數還是由輝達支持，採用H20的優勢在於一是合規，二是遷移成本低，但是算力國產化長期來看又是一個確定的趨勢，因此對於客戶而言，會在二者之間做選擇。

H20是輝達針對大陸市場推出的「特供」版本，目的是為了符合美國的出口管制新規。該晶片由H100「縮水」而來，於2023年10月首次曝光，同期出現的還有另外兩款晶片L20和L2。