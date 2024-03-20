18.X兆瓦海上永磁半直驅 「德陽造」新風力機問世

由東方電氣風電股份有限公司（簡稱「東方風電」）與東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」）聯合研發的18.X兆瓦海上永磁半直驅風力發電機，於近日順利通過背靠背型式試驗，這也標誌著「德陽造」最新一代大型海上半直驅永磁同步發電機成功研製。

18.X兆瓦海上永磁半直驅風力發電機，是東方風電堅持創新驅動發展，落實「技術領先戰略」的最新成果。東方風電2023年成立發電機開發團隊，聚焦市場技術前沿，優化推進電機技術創新，連續成功開發陸上7.X兆瓦平台機型、海上18.X兆瓦機型，實現整機核心部件協同研發能力跨越式升級。東方電機通過首批「揭榜掛帥」，成功研製6.5兆瓦永磁半直驅風力發電機並實現批量化生產，並掌握了7至10兆瓦級陸上和海上永磁半直驅風力發電機關鍵技術，陸續推出陸上7.X兆瓦、8.X兆瓦和海上9.X兆瓦、10.X兆瓦、13.X兆瓦等系列機型，形成了覆蓋陸上、海上大批量需求的永磁半直驅風力發電機產品系列。

經試驗，18.X兆瓦海上永磁半直驅風力發電機電氣性能、溫升、振動等指標優異，各項試驗結果滿足設計要求，參數指標達到行業領先水準。接下來，企業將繼續堅持創新驅動，推動技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級，為經濟社會發展注入更多綠色澎湃動能。