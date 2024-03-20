陸跨交會開跑 推融合東協市場

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

18日上午，在第四屆中國跨境電商交易會（簡稱跨交會）海外紅人直播及對接專區，一場場火熱的東南亞國家「網紅」直播帶貨活動拉近了中國大陸和東協國家消費者的距離。

中新社報導，當天展覽面積約5萬平方公尺的中國跨交會在福建福州啟幕，吸引全球30多個跨境電商平台、中國大陸80多個出口型產業帶和110多個城市的1500多家參展商參展。

跨境電商出口快速發展，助力大陸產品通達全球。2023年，大陸跨境電商進出口2.38兆元（人民幣，下同），同比增長15.6%。

對東協合作成為本屆展會突出亮點。在海外紅人直播及對接專區，印尼、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國等數十位擁有百萬級粉絲「網紅」齊聚，用真人現場直播方式展示直播帶貨場景。

在東南亞特色企業館專區，印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞等國展商首次組團參展，對接中國大陸蓬勃發展的跨境電商產業鏈。 　　

中印尼「兩國雙園」經貿成果展示區當天也亮相展會。自中印尼經貿創新發展示範園區去年1月獲批以來，中印尼兩國雙園建設持續升檔提速，成為福建與東協經貿合作亮點。目前中印尼兩國雙園中方園區簽約項目81個，總投資1218.6億元。

中印尼兩國雙園投資促進中心主任游時傑表示，兩國雙園項目有助將印尼的各類特色產品，通過電商的優質內容、個性化推薦和便捷購物流程送到大陸民眾手中。

中國跨交會負責人阮衛星說，東協是全球電商規模增長最快的區域，本屆展會以「跨境向東協‧電商下南洋」為年度主題，邀請印尼擔任本屆展會主賓國，聚焦直播帶貨的電商新模式，直接鏈接大陸國內和東南亞雙邊市場，推動中國大陸與東協的跨境電商產業鏈、供應鏈、人才鏈深度融合。

全球化浪潮下，跨境電商企業紛紛赴海外選品。本屆展會率先設立出海選品專區，從全球數千個知名展會中甄選出近200個適合跨境電商生態的海外選品展會，囊括歐洲、北美、南美、中東、東南亞、日韓等市場。

自2021年創辦以來，中國跨交會已累計服務超萬家大陸企業實現品牌出海，遍及100多個國家或地區，先後赴美國、印尼、越南、菲律賓舉辦中國跨交會系列展。

印尼 直播 電商

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