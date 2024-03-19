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陸前2月經濟回暖 房市仍弱

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

大陸國家統計局昨天公布最新數據，除了房地產，今年前兩月大陸經濟全面優於預期增長。社會消費品零售總額按年增長百分之五點五，高於預期的五點二；全國固定資產投資（不含農戶）按年增長百分之四點二，高於預期的三點二；全國規模以上工業增加值按年增長百分之七，增幅為兩年最高水準，優於預期的百分之五。

不過，大陸房市持續低迷，前兩月房地產開發投資額人民幣一兆一八四二億元，按年下跌百分之九；新建商品房銷售面積、金額更分別出現約兩成及三成的跌幅。統計局指出，綜合這些數據，房地產市場目前仍處於調整轉型中。

消費方面，前兩月社會消費品零售總額按年增長百分之五點五，城鎮消費品零售額增長五點五，鄉村消費品零售額增長五點八。此外，前兩月服務零售額按年增長百分之十二點三。固定投資方面，前兩月大陸全國固定資產投資按年增長百分之四點二，比上年全年加快一點二個百分點。扣除房地產投資，全國固定資產投資按年增長百分之八點九。

分領域看，基礎設施投資按年增長百分之六點三，製造業投資增長九點四；不過，房地產開發投資下降百分之九，新建商品房銷售面積按年下降百分之二十點五，新建商品房銷售額下降二十九點三。

大陸統計局表示，國民經濟持續回升向好，但外部環境不確定性上升，內部有效需求不足問題猶存，經濟持續回升向好基礎還需鞏固。

房地產 資產

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